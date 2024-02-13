Як пов'язані булінг та проблеми із психічним здоров’ям у дорослому віці – відповідають вчені

Підлітки, у яких виникла недовіра до інших людей внаслідок знущань у дитинстві, значно частіше мають проблеми з психічним здоров’ям, коли вступають у доросле життя.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Nature Mental Health, пише MedicalXpress.

Науковці з університету Каліфорнії знайшли зв'язок між залякуванням однолітків, міжособистісною недовірою та подальшим розвитком проблем із психічним здоров’ям – тривога, депресія, гіперактивність і гнів).

Вчені використали дані 10 тисяч дітей у Великій Британії. Їхню поведінку вивчали у рамках програми Millennium Cohort Study.

Науковці виявили, що діти, які зазнали знущань у віці 11 років, до 14-річного віку розвинули більшу міжособистісну недовіру. За підрахунками фахівців, у підлітків було приблизно у 3,5 раза більше шансів мати значні проблеми з психічним здоров’ям у віці 17 років.

Разом із тим вчені також дослідили, що харчування, сон та фізична активність ніяк не пов'язані з проблемою цькування однолітками.

Науковці виявили, лише міжособистісна недовіра пов'язує булінг з підвищеним ризиком виникнення проблем з психічним здоров'ям у віці 17 років.

"Ці дані свідчать про те, що нам дійсно потрібні шкільні програми, які допомагають розвивати почуття міжособистісної довіри на рівні класу та школи.

Одним із способів досягти цього є розробка науково обґрунтованих програм, особливо орієнтованих на перехід до старшої школи та коледжу, які розглядають школу як можливість для розвитку близьких, довготривалих стосунків", – пояснив автор дослідження доктор Джордж Славіч.

Нагадаємо, раніше психологиня пояснила, як підтримувати дитину і чому не можна ігнорувати булінг.