Змінили статус на "вразливі": іберійська рись більше не перебуває під загрозою зникнення

За 20 років програми чисельність виду збільшилася майже на 2000

Рідкісна іберійська рись більше не перебуває під загрозою зникнення завдяки 20-річній програмі урядів Іспанії та Португалії. Із 2002 року чисельність хижаків зросла майже на дві тисячі.

Рішення про зміну статусу виду Lynx pardinus на "вразливий" прийняв Міжнародний союз охорони природи (ICUN), повідомляє The Guardian.

До спільних зусиль, покликаних збільшити популяцію жихаків, також долучилися Європейський союз, природозахисні неурядові організації та місцеве населення.

Manuel ROMARIS/Getty Images WWF

Чисельність Lynx pardinus, за даними дослідників, різко впала минулого століття, коли тисячі тварин убивали через закони Франко, за якими рись вважали шкідником. До того ж негативно на популяцію плинуло катастрофічне скорочення кількості кролів, що становлять 90% раціону хижаків, а також знищення чагарників – середовища існування хижаків.

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Останній перепис показав, що популяція іберійської рисі, також відомої як іспанської, збільшилася з 94 особин у 2002 році до більше ніж 2 тисяч станом на 2023 рік. При цьому переважна більшість представників виду – майже 86% – проживає на території Іспанії.

"Протягом наступних 100 років ми, ймовірно, зможемо повністю відновити рись у її рідному ареалі.

Зміна клімату викликає занепокоєння, також ми спостерігаємо збільшення кількості пожеж у Середземномор’ї, тож як це вплине на рись, ще належить визначити. Хоч це і величезний успіх, але попереду ще довгий шлях", – розповів голова підрозділу червоного списку ICUN Крейг Гілтон-Тейлор.

За словами посадовця, успіху вдалося досягти завдяки спільним ініціативам, які включали:

розширення популяції рисі;

збільшення чисельності кролів;

підвищення обізнаності населення про вид.

На думку експерта з рисей Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Іспанії Рамона Переса де Айяла, програму слід продовжувати, аби досягти її цілі – популяції, яка включатиме щонайменше 750 самок рисі репродуктивного віку до 2040 року. Наразі їхня кількість дорівнює 406 особинам.

Двох представників іберійської рисі переселяють для збільшення популяції у 2015 році

Збільшенню кількості рідкісних тварин досі загрожує смертність на дорогах (у 2023 році таким чином загинули 144 рисі), хвороби і зниження популяції кролів.

"Не забуваймо, що попереду ще багато роботи. І навіть пізніше нам потрібно буде продовжувати докладати зусиль, аби не допустити повторення ситуації", – додав Айяла.

Раніше ми розповідали, що поблизу Аргентини виявили відновлення популяції найшвидшого виду китів через 100 років після їхнього зникнення.