Через 100 років після зникнення: найшвидші з китів відновлюють популяцію поблизу Аргентини

Гігантські смугачі сейвали – один з видів китоподібних – через 100 років після зникнення знову заселили океан біля узбережжя Аргентини. Їхню попередню відсутність вважали наслідком виловлювання.

Про відновлення популяції сейвалів повідомляє Reuters.

У 1920-х і 1930-х роках комерційне полювання на китів, яке збільшило кількість китобійних суден поблизу берегів Аргентини, призвело до зменшення кількості особин виду смугача сейвала. Лише повна заборона китобійного промислу, що тривала 50 років, зробила можливим відновлення популяції ссавців у цьому регіоні.

"Вони переховувалися через полювання, вони не вимерли, але їхня кількість зменшилася до такого числа, що унеможливило спостереження за ссавцями", – пояснює причини зникнення тварин біолог і дослідник морських екосистем Аргентинського державного наукового органу CONICET Маріано Коскарелла.

У цьому випадку, додає науковець, смугачам сейвалам знадобилося 80 років, аби відновити популяцію до такої кількості, аби бути поміченими. Він стверджує, що вирішальним значенням для позитивного впливу на фауну океану стала заборона китоловства.

Сейвал – найшвидший вид вусатих китів, який вирізняється синювато-сірим забарвленням. Тварини здатні розвивати швидкість до близько 54 км/год. При цьому ссавець може досягати довжини від 13 до 15 метрів.

Перш ніж отримати повний захист від комерційного китобійного промислу в 1970-х і 1980-х роках, на сейвалів активно полювали. Досі докази відновлення популяцій були поверхневими. Тому Міжнародний союз охорони природи продовжує класифікувати сейвала як вид, що перебуває під загрозою зникнення.

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