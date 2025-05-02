10 днів у неволі: на Закарпатті чоловік прикував дружину ланцюгом до меблів

Чоловік прикував свою 68-річну дружину ланцюгом до меблів у літній кухні

На Закарпатті чоловік прикував свою дружину ланцюгом до меблів і 10 днів утримував її у неволі.

Жінку врятували поліцейські, повідомила пресслужба поліції Закарпаття.

Про те, що у селі Білки Хустського району чоловік утримує дружину в неволі, дізналася поліцейська офіцерка Білківської громади. Перевірити інформацію виїхала слідчо-оперативна група.

"Правоохоронці оглянули помешкання родини та у літній кухні виявили прикутою залізним ланцюгом до меблів 68-річну дружину власника господарства.

Під час спілкування із потерпілою зʼясувалося, що 70-річний чоловік позбавив її волі ще майже два тижні тому", – повідомляють у поліції.

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Правоохоронці звільнили жінку, надали їй першу допомогу, а також задокументували її свідчення.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження. Йому вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі та умисного легкого тілесного ушкодження (частина 2 статті 146 та частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України). Максимально санкція статті передбачає п’ять років ув’язнення.