У 32 роки важив 30 кілограмів: в США затримали жінку, яка 20 років тримала пасинка в неволі

Чоловік заявив, що його замикали в кімнаті з трирічного віку

У США затримали 56-річну жінку, яка протягом 20 років утримувала в неволі свого пасинка. 32-річний чоловік зазнавав жорстокого поводження і голодував, тому влаштував у будинку пожежу, аби врятуватися.

Його мачусі Кімберлі Салліван інкримінують викрадення, незаконне обмеження волі та навмисній жорстокості, повідомляє Washington Post із посиланням на поліцію.

17 лютого 2025 року пожежники Вотербері штату Коннектикут прибули до будинку, де трапилася пожежа. У приміщенні рятувальники виявили виснаженого 32-річного чоловіка.

Американець при зрості близько 175 сантиметрів важив 30 кілограмів. Крім того, його волосся було брудним і сплутаним, а зуби виглядали гнилими.

Пасинок Кімберлі Салліван розповів поліціянтам, що його утримували в неволі у власній кімнаті з 11 років. Чоловік зізнався, що його почали замикати ще з трирічного віку, коли він вночі прокрадався з кімнати, аби знайти їжу та воду.

РЕКЛАМА:

Американець згадував, що йому доводилося пити воду з унітаза, бо щодня йому дозволяли пити обмежену кількість рідини.

У четвертому класі у помешкання родини навідалися представники у справах дітей та сімей через те, що в школі хлопець був постійно голодним, просив їжу в інших школярів та іноді харчувався зі смітника.

Однак тоді його мачуха заперечила, що родина має які-небудь проблеми.

Чоловік зізнався, що після того випадку "його розпорядок дня та утримання стали жорстокими та послідовними". Хлопця утримували у кімнаті упродовж майже всього дня і лише ненадовго дозволяли виходити звідти.

Слідчі у справі описали кімнату, де чоловіка тримали протягом 20 років, як "складське приміщення", де не було опалення та кондиціонера.

"Умови там були гірші, ніж у тюремній камері", – сказав начальник місцевої поліції Фернандо Спаньоло.

Пасинок заявив, що йому не дозволяли виходити за межі кімнати, щоб прийняти душ чи використати туалет, тому він задовольняв потреби на газети, які згодом забирали.

Щоб утримати хлопця від втечі, Кімберлі Салліван погрожувала зменшити кількість їжі, розповів американець.

Постраждалий стверджує, що його батько та дві зведені сестри знали про знущання, але не брали в них участі. Він додав, що часом мав можливість покинути кімнату, коли це дозволяв тато. Однак у січні 2024 року він помер.

Пасинок Салліван підрахував, що щодня проводив від 22 до 24 годин у замкненому приміщенні. При цьому мачуха годувала його максимум двома бутербродами і давала дві невеликі пляшки води на день. Коли слідчі запитали чоловіка, як часто він був голодний, той відповів: "Увесь день, щодня, усе моє життя".

Зрештою американець влаштував підпал у будинку, для якого використав запальничку, дезінфекційний засіб для рук та папір. Свій вчинок він пояснив бажанням здобути свободу.

Читайте також : Закривав у шафі і морив голодом: у США чоловік отримав довічний термін за вбивство сина

Чоловіка госпіталізували після того, як його знайшли рятувальники. Пізніше медичні працівники діагностували в нього посттравматичний стресовий розлад, депресію, синдром виснаження та серйозне недоїдання.

Мачуху американця затримали правоохоронці. Вона перебуває під вартою, але має право звільнитися після внесення 300 тисяч доларів застави.

Адвокатка Салліван повідомила, що її клієнтка не визнає своєї провини і "з нетерпінням чекає на можливість очистити своє ім'я".

"Кімберлі Салліван вважається невинуватою, доки її вину не доведуть у суді. Хоча звинувачення серйозні, це просто звинувачення", – додала захисниця Кімберлі Салліван.

Раніше в Австралії подружжя, чия донька в 17 років важила 27 кілограмів, засудили за незалежне виконання батьківських обов'язків.

Правоохоронці встановили, що дівчина була хронічно хворою через постійне недоїдання, не могла самостійно забезпечити власні побутові потреби, а її фізичний розвиток не відповідав віку.