На Закарпатті взяли під охорону печерну стоянку, де жили люди кам’яного віку

Печерна стоянка, розташована на схилі гори у селі Велика Уголька Тячівського району на Закарпатті, відтепер перебуватиме під охороною. Це пам’ятка археології національного значення.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Там розповіли, що у 2023 році Карпатський біосферний заповідник, у межах якого розташована печера, не уклав із Департаментом культури Закарпатської ОВА охоронний договір на вказану пам‘ятку. Відповідний документ уже підписали.

"Варто зазначити, що укладення такого договору надає можливості для запобігання руйнуванню і знищенню пам‘ятки, а також сприятиме її збереженню як унікального джерела історії", – зауважили у прокуратурі.

Археологічну пам’ятку виявили ще у 1972 році. За даними істориків, вона виникла 1,5 млн – 10 тисяч років до нашої ери, і була першою на Закарпатті печерною стоянкою людей кам‘яного віку. Вона дає можливість дослідити життя людей доби палеоліту.

Нагадаємо, у Мексиці у печері виявили мисливські знаряддя віком 1900 років.