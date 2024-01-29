У Мексиці у печері виявили мисливські знаряддя віком 1900 років. ФОТО

У штаті Керетаро (Мексика) у печері археологи виявили зброю віком близько 1900 років: атлатль (або списометальниця), що має 51,5 сантиметра в довжину і два фрагментованих дротики – 66 і 79 сантиметрів.

Про знахідку повідомив Національний інститут антропології та історії (INAH), пише Аrkeonews.

Печера розташована на висоті 200 метрів над дном яру. Дослідники ризикнули пройти через вузький підземний прохід, щоб дістатися до галереї. Там фахівці помітили атлатль, два фрагментовані дротики і пару модифікованих дерев’яних палиць – 135 і 172 сантиметрів.

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Атлатль – механізм у формі стрижня для метання списа, який значно збільшує дальність і швидкість "пострілу", що дає можливість поцілити в ціль на більшій відстані, ніж при метанні голіруч.

Мисливські знаряддя віком 1900 років

За словами експертів, сухість в печері дозволила зберегти об’єкти, які датуються між 7 і 132 роками нашої ери.

ФОТО: INAH

Археологи INAH заявили, що таємниця цього відкриття зберігатиметься, доки не будуть проведені нові дослідження в районах навколо печери, які дадуть змогу експертам визначити, як і чому ці інструменти були залишені там.