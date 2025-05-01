На Закарпатті підлітки забили привʼязаного собаку палицею: поліція розпочала перевірку
На Закарпатті група підлітків побила привʼязаного собаку палицею і записала знущання на відео.
Злочин стався 30 квітня у селі Березово Хустського району Закарпатської області, а відео поширили місцеве видання "Нова Свобода" і журналістка Марина Алдон.
На кадрах видно хлопців із палицею, які підходять до маленького собаки, який заплутався навколо опори й не міг втекти.
Чутно, як підлітки сміються та обговорюють, коли і як бити собаку. Один із них неодноразово бʼє пса палицею по голові.
Від отриманих травм тварина померла, а журналістка Марина Алдон, яка натрапила на відео, звернулася до поліції.
"Це офіційне звернення про жорстоке поводження з тваринами! Зло має бути покаране!" – написала жінка.
Поліція Закарпатської області відреагувала на ситуацію.
"Співробітники районного управління поліції вже зареєстрували дану подію та наразі проводять заходи зі встановлення причетних до жорстокого поводження з твариною осіб. Їхнім діям буде надана відповідна правова оцінка", – йдеться у заяві правоохоронців.
Поліція просить громадян поширювати інформацію та допомогти встановити осіб, причетних до вбивства собаки. Закарпатці можуть звернутися до найближчого відділу поліції або на лінію 102.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі підлітки вбили собаку та намагалися зробити фото з його трупом: поліція відкрила кримінальне провадження.