На Закарпатті підлітки забили привʼязаного собаку палицею: поліція розпочала перевірку

На Закарпатті група підлітків побила привʼязаного собаку палицею і записала знущання на відео.

Злочин стався 30 квітня у селі Березово Хустського району Закарпатської області, а відео поширили місцеве видання "Нова Свобода" і журналістка Марина Алдон.

На кадрах видно хлопців із палицею, які підходять до маленького собаки, який заплутався навколо опори й не міг втекти.

Чутно, як підлітки сміються та обговорюють, коли і як бити собаку. Один із них неодноразово бʼє пса палицею по голові.

Від отриманих травм тварина померла, а журналістка Марина Алдон, яка натрапила на відео, звернулася до поліції.

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"Це офіційне звернення про жорстоке поводження з тваринами! Зло має бути покаране!" – написала жінка.

Поліція Закарпатської області відреагувала на ситуацію.

"Співробітники районного управління поліції вже зареєстрували дану подію та наразі проводять заходи зі встановлення причетних до жорстокого поводження з твариною осіб. Їхнім діям буде надана відповідна правова оцінка", – йдеться у заяві правоохоронців.

Поліція просить громадян поширювати інформацію та допомогти встановити осіб, причетних до вбивства собаки. Закарпатці можуть звернутися до найближчого відділу поліції або на лінію 102.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі підлітки вбили собаку та намагалися зробити фото з його трупом: поліція відкрила кримінальне провадження.