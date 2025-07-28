Побив і тримав на ланцюзі: на Закарпатті судили чоловіка за насильство щодо його дружини

На Закарпатті вирок отримав 70-річний чоловік, який побив свою дружину палицею та тримав її на ланцюгу понад дев’ять діб.

Кривдника жінки засудили до року та шести місяців іспитового строку, йдеться у вироку Іршавського районного суду від 22 липня.

Суд встановив, що 10 квітня мешканець Закарпаття побив свою 68-річну дружину дерев’яною палкою. Чоловік завдав їй численних ударів по плечах, спині та сідницях, спричинивши садна та синці.

Правоохоронці довели, що через тиждень після цього чоловік прив’язав постраждалу до меблів металевим ланцюгом завдовжки близько семи метрів. Через це жінка не могла вільно пересуватися майже десять діб, поки її не звільнили працівники поліції.

Тоді правоохоронці надали старенькій першу медичну допомогу та задокументували її свідчення.

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У судовому засіданні чоловік пояснив свої дії тим, що напередодні посварився з дружиною. Причиною суперечки стало те, що вона нібито вживала алкоголь. Закарпатець заявив, що прикував жінку до меблів, аби та "не могла піти знову до магазину по алкогольні напої".

Чоловік визнав свою провину, розкаявся у вчиненому і сказав, що примирився з нею. При цьому мешканка Закарпаття заявила – поки була прив’язана ланцюгом, чоловік не бив і не ображав її. В суді жінка сказала, що пробачила йому.

Суд визнав чоловіка винним у завданні легких тілесних ушкоджень (частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України) та незаконному позбавленні волі людини протягом тривалого часу (частина 2 статті 146).

Мешканцю Закарпаття призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі, яке замінили на рік і шість місяців умовного строку.

Раніше на Тернопільщині чоловік до смерті побив свою 30-річну дружину. Судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від масивної внутрішньої кровотечі та пошкодження внутрішніх органів.