На Рівненщині чоловік через ревнощі підпалив дружину і себе: він загинув, а жінка в реанімації
На Рівненщині чоловік під час сварки облив дружину бензином і підпалив.
Жінка отримала 70% опіків тіла, за її життя борються медики, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.
Інцидент стався 19 липня у селі Шубків. 44-річний місцевий житель на автомобілі забрав свою дружину з роботи.
"Дорогою керманич повернув у поле, де між подружжям виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік пристебнув 41-річну дружину ременем безпеки, облив автомобіль, жінку й себе бензином і підпалив", – повідомляє поліція.
Постраждала вибралася із автомобіля та загасила полум’я, вскочивши у калюжу. Після цього вона навіть зуміла дійти до дороги, де її побачили односельчани та викликали швидку.
Медики діагностували у потерпілої 70% опіків тіла і госпіталізували до реанімації Рівненської обласної клінічної лікарні.
44-річного кривдника також доставили до лікарні, однак він помер.
За фактом замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю правоохоронці розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше на Київщині затримали 57-річного чоловіка, який підпалив літню матір та молодшого брата під час конфлікту.