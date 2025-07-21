На Рівненщині чоловік через ревнощі підпалив дружину і себе: він загинув, а жінка в реанімації

Жінка перебуває у реанімації з 70% опіків тіла

На Рівненщині чоловік під час сварки облив дружину бензином і підпалив.

Жінка отримала 70% опіків тіла, за її життя борються медики, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Інцидент стався 19 липня у селі Шубків. 44-річний місцевий житель на автомобілі забрав свою дружину з роботи.

"Дорогою керманич повернув у поле, де між подружжям виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік пристебнув 41-річну дружину ременем безпеки, облив автомобіль, жінку й себе бензином і підпалив", – повідомляє поліція.

Постраждала вибралася із автомобіля та загасила полум’я, вскочивши у калюжу. Після цього вона навіть зуміла дійти до дороги, де її побачили односельчани та викликали швидку.

РЕКЛАМА:

Чоловік пристебнув дружину ременем безпеки у авто, а тоді облив бензином автомобіль, жінку й себе Поліції Рівненщини

Медики діагностували у потерпілої 70% опіків тіла і госпіталізували до реанімації Рівненської обласної клінічної лікарні.

44-річного кривдника також доставили до лікарні, однак він помер.

За фактом замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю правоохоронці розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали 57-річного чоловіка, який підпалив літню матір та молодшого брата під час конфлікту.