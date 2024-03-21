У Запоріжжі студентка збирала дані про СБУ та коригувала удари по місту: їй загрожує довічне
19-річна студентка одного з університетів Запоріжжя збирала дані про співробітників Служби безпеки України та підприємства оборонно-промислового комплексу.
Її затримали та повідомили про підозру у державній зраді, розповіли в СБУ.
“Зловмисниця намагалася встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України.
Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості”, – зазначили в СБУ.
Шпигунка збирала максимум інформації про об'єкти. Наприклад, режим їхньої роботи, інтенсивність руху вантажної техніки на відкритій території цехів.
Також під час дружніх розмов дівчина випитувала подібну інформацію в одногрупників і друзів.
СБУ встановила, що дівчина збирала дані на замовлення ФСБ. Їх ворог планував використати для підготовки ракетних ударів. Українські спецслужби зацікавилися дівчиною восени 2023 року.
Відомо, що студентку завербували через її хрещену – колаборантку, яка входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі. Жінка давала вказівки та приймала “звіти” про виконані завдання.
Наразі студентка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.