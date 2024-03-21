У Запоріжжі студентка збирала дані про СБУ та коригувала удари по місту: їй загрожує довічне

У Запоріжжі студентка шпигувала за СБУ

19-річна студентка одного з університетів Запоріжжя збирала дані про співробітників Служби безпеки України та підприємства оборонно-промислового комплексу.

Її затримали та повідомили про підозру у державній зраді, розповіли в СБУ.

“Зловмисниця намагалася встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України.

Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості”, – зазначили в СБУ.

Приклад переписки шпигунки з хресною Колаж з фото СБУ

Шпигунка збирала максимум інформації про об'єкти. Наприклад, режим їхньої роботи, інтенсивність руху вантажної техніки на відкритій території цехів.

Також під час дружніх розмов дівчина випитувала подібну інформацію в одногрупників і друзів.

СБУ встановила, що дівчина збирала дані на замовлення ФСБ. Їх ворог планував використати для підготовки ракетних ударів. Українські спецслужби зацікавилися дівчиною восени 2023 року.

Студентка у Запоріжжі передавала дані про СБУ та ОПК ворогу

Відомо, що студентку завербували через її хрещену – колаборантку, яка входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі. Жінка давала вказівки та приймала “звіти” про виконані завдання.

Наразі студентка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.