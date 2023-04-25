Стандарти РФ та "казаки" в освіті: СБУ викрила педагогів-колаборантів з ОРДЛО

Українські правоохоронці притягнули до відповідальності 11 "освітян" Донеччини, які погодилися співпрацювати з росіянами.

Колаборанти виконували вказівки представників самопроголошеної "влади" і навчали українських дітей за програмами РФ, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури десяти громадянам України заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України).

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Стосовно ще одного "освітянина" скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, з березня по листопад 2022 року підозрювані добровільно погодились працювати на окупантів.

На окупованій Донеччині колаборанти отримали "псевдопосади" керівників та вчителя загальноосвітніх закладів, помічника ректора, завідувача кафедри і декана Маріупольського держуніверситету, начальника відділу Приазовського технічного університету, а також начальника відділу освіти адміністраціїї Першотравневого району.

Фото: Офіс Генпрокурора

"Педагоги" пропагують російські наративи й всіляко підтримують тимчасову окупацію Донеччини.

"Вони пропагують ненависть до України, її історії та традицій. Під час виступів у підконтрольних окупантам ЗМІ розповідають про "світле майбутнє", яке нібито чекає на школярів і студентів у "днр", – кажуть правоохоронці.

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Фото: СБУ в Донецькій та Луганській областях

Також нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантам з Луганщини, які допомагають "заказачувати" освіту та впроваджують стандарти країни-терориста.

"На підставі зібраної доказової бази СБУ повідомила про підозру ще кільком "освітянам", які співпрацюють з ворогом, нищать українську систему освіти та впроваджують російські стандарти навчання й виховання.

Серед них – колишній директор Біловодського аграрного коледжу", – кажуть правоохоронці.

Цей коледж окупанти перетворили на "казачий" навчальний заклад і перейменованого на честь ватажка "казачого" бандформування.

"Нині це "государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования лнр "Беловодский казачий кадетский технический колледж имени павла леонидовича дрёмова", де із українських підлітків роблять "донских казаков".

У захоплених містах Луганської області створено вже кілька подібних навчальних закладів", – пояснюють в СБУ.

Дітям в окупації намагаються прищепити "российский патриотизм" та пієтет перед так званими "героями" російської агресії проти України

Окупанти намагаються поширити систему "казачої освіти", яка існує в РФ, на тимчасово окуповані території України, а процес "заказачування" українських дітей курирує депутат держдуми РФ Віктор Водолацький.

"Під керівництвом директора у Біловодському коледжі впроваджується мілітарне "казачье воспитание", ведеться антиукраїнська пропаганда, "кадетам" намагаються прищепити "российский патриотизм" та пієтет перед так званими "героями" російської агресії проти України.

Викладання здійснюється російською мовою, за стандартами і навчальною літературою рф. У 2022 р. коледж видав випускникам документи про освіту зразка угруповання "лнр"", – повідомляє Служба безпеки.

Також СБУ повідомила про підозру начальниці "управления образования администрации города Антрацита и Антрацитовского района" ОРЛО.

За даними слідства, чиновниця впроваджує російські стандарти в навчальному процесі, організує перепідготовку вчителів "освітніми спеціалістами РФ" та забезпечує школи російськими підручниками.

Усім освітянам-зрадникам повідомили про підозру в колабораційній діяльності

Ще одна підозрювана – колишня завуч однієї із шкіл Сєвєроднецька, яку окупанти призначили директоркою.

Вона, зокрема, розробляє навчальні програми за стандартами рф та готує проведення у школі російського "ЕГЭ" (єдиного державного екзамену, який централізовано проводиться в РФ).

"Обидві освітянки охоче діляться своїми надбаннями з російськими пропагандистськими медіа", – відзначають правоохоронці.

Усім освітянам-зрадникам повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

Досудове розслідування веде ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше на Луганщині викрили 5 освітян, які впроваджували стандарти освіти РФ у школах.