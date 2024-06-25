Китайський космічний апарат доставив на Землю перші зразки ґрунту зворотного боку Місяця

Зонд приземлився на поверхню Місяця на початку червня

Місячний апарат Chang'e-6 успішно приземлився на поверхні Землі. Китайський пристрій привіз для дослідження перші зразки ґрунту та гірських порід зі зворотного боку Місяця.

За даними Китайської національної космічної адміністрації, зонд приземлився на задану ділянку в автономному регіоні Внутрішня Монголія 25 червня о 14:07 за місцевим часом.

Близько 13:41 апарат Chang'e-6 увійшов в атмосферу Землі на висоті майже 120 кілометрів над Атлантичним океаном. Тоді апарат рухався зі швидкістю, близькою до другої космічної, і здійснив перше аеродинамічне гальмування.

На висоті приблизно 10 кілометрів над Землею місячний зонд розкрив парашут та успішно приземлився.

"Відповідно до плану, після завершення необхідної наземної обробки Chang'e-6 його доставлять до Пекіна, щоб відкрити кабіну та вилучити контейнер із зразками та вантаж", – зазначили в агентстві.

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The returner of China's Chang'e-6 lunar probe touched down on Earth, bringing back the world's first samples collected from the moon's far side. pic.twitter.com/yEaXVQV7Bu — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) June 25, 2024

Надалі місячні зразки планують передати для дослідження.

"Це велике досягнення Китаю. Повернути будь-які зразки з Місяця важко, але зробити це із зворотного боку, де зв’язок особливо ускладнений, – це крок, який не зробило жодне інше агентство. Справжній технологічний подвиг" – сказав у коментарі The Guardian Мартін Барстоу, професор астрофізики та космічної науки в Лестерському університеті (Велика Британія).

За словами професора планетознавства Лондонського університету Біркбека Єна Кровфорда, отримані зразки сприятимуть розкриттю таємниці ранньої історії Місяця та Землі. За допомогою зібраних матеріалів науковці зможуть встановити вік місячних кратерів.

"Розуміння швидкості, з якою великі астероїди били Місяць на початку його історії, пролило б світло на історію зіткнень із Землею, оскільки об нашу планету одночасно вдарялися ті самі астероїди.

Встановлення цього важливе для розуміння обставин, за яких життя вперше з’явилося на Землі", – сказав він.

Нагадаємо, космічний зонд Chang'e 6 здійснював дослідження поверхні Місяця в межах шостої китайської програми. Посадковий модуль апарату приземлився на поверхню Місяця на початку червня 2024 року.