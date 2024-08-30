Національна мережа АЗК UPG передала медикам-волонтерам FRIDA Ukraine мобільний шпиталь, який рятуватиме життя цивільного населення на прифронтових та звільнених територіях. На ремонт та укомплектування "клініки на колесах" компанія спрямувала понад 3,6 млн. грн. інвестицій.

пресофіс UPG

"Вже майже рік ми поряд з FRIDA, пишаюся нашою співпрацею. З кожної місії лікарі привозять реальні історії українців, для яких отримати медичну допомогу часто означає — жити. І щоразу ми запитували себе: що ще можемо зробити для них, для України?

Втілення цього проекту для UPG — про відповідальність бізнесу, можливість діяти, не залишаючись осторонь. Адже нічого немає важливішого за життя, фізичне та ментальне здоров’я наших людей. Дякую кожному, хто вірить і докладає зусиль. І, звісно, нашим клієнтам із підтримкою яких, ми завжди можемо більше", — сказав Володимир Петренко, засновник та власник групи компаній UPG.

Унікальний автобус дозволить лікарям робити те, що ще вчора здавалось неможливим: діставатися до маломобільних пацієнтів у понівечених війною, віддалених районах Донеччини, Харківщині, Херсонщини та інших.

Там, де ще вчора шлях людей до вузькопрофільної медицини був повністю відрізаний. Численні консультації, комплексні огляди та навіть хірургічні втручання тут і зараз — такі можливості відкриває мобільний шпиталь перед FRIDA.

На його борту працюватимуть лікарі 7-ми спеціальностей. Очікується, що під час дводенних виїздів допомогу зможуть отримати більше сотні цивільних. Першою зустрічатиме волонтерів у такому складі Сумщина.

пресофіс UPG

"Це розширить не лише географію нашої допомоги, але і її спектр – "Мобільний шпиталь" оснащено високотехнологічними апаратами для діагностики захворювань. Зокрема, проведення онкоскринінгу для раннього виявлення злоякісних новоутворень", — розповіла керівниця проєкту Владислава Романюк.

За майже рік співпраці спільними силами UPG та FRIDA вдалося привезти якісну спеціалізовану медичну допомогу до 10 000 цивільних українців — понад 55 000 послуг.

За плечима волонтерів сотні тисяч кілометрів, які вони подолали на пальному UPG — для рятувальних місій було виділено 65 000 літрів. Крім того, компанія допомагає в облаштуванні польових шпиталів, а в дорозі на своїх АЗК пригощає команди смачними обідами та кавою.

Все це стало можливим в рамках благодійної ініціативи "Енергія добра", яка об’єднала клієнтів мережі. Тож тепло та небайдужість українських сердець просто зараз змінюють світ на краще.

Якщо ви також хочете долучитися, придбайте горнятко гарячого напою на АЗК UPG, частина коштів піде саме на такі цілі. "Ми передамо енергію твого добра туди, де його так сильно потребують", — кажуть в компанії.