Надмірне сидіння на 57% підвищує ризик ранньої смерті – дослідження

Надмірне сидіння (впродовж більш як 11 годин на день) підвищує ризик ранньої смерті.

Про це свідчать результати дослідження вчених з Каліфорнійського університету (США), яке опублікували в журналі Journal of the American Heart Association, пише Science Alert.

У дослідженні взяли участь 5856 жінок у віці від 63 до 99 років. У рамках експерименту жінки мали протягом семи днів носити монітор активності, який фіксував час їхнього сидіння та рухів.

Після цього дослідники спостерігали за учасницями впродовж десяти років й пов’язали дані їхньої активності з ризиком смерті.

Зазначається, що впродовж 10 років спостережень померло 1733 жінки.

Вчені з’ясували, що учасниці, які сиділи понад 11 годин на день, мали на 57% вищий ризик ранньої смерті, ніж ті, хто сидів менш ніж 9,5 годин на день.

Водночас спільної думки про те, сидіння упродовж скількох годин може вплинути на здоров’я, у вчених немає.

Людям, які мають сидячу роботу, науковці радять між робочими завданнями або під час телефонних розмов періодично вставати й ходити.

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