Сидите весь день на роботі? Простий крок може знизити ризики для вашого здоров'я

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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17 серпня 2021

Вставати зі стільця кожні пів години та рух може допомогти поліпшити рівень цукру в крові і загальний стан здоров'я.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.

Автори дослідження стверджують, що кожна година, проведена в положенні сидячи або лежачи, збільшує ризик метаболічного синдрому і діабету 2 типу

Але активність в малорухливі години – простий спосіб поліпшити чутливість до інсуліну і знизити ймовірність розвитку метаболічного синдрому – групи станів, які можуть призвести до серцевих захворювань, діабету, інсульту та інших проблем зі здоров'ям.

"Корисно не сидіти весь день, а вставати і рухатися", – зауважив старший автор дослідження доктор Ерік Наслунд.

Фото: olly18/Depositphotos

Вчені з’ясували, що помірні фізичні вправи тривалістю три хвилини кожні 30 хвилин трохи покращують рівень цукру в крові та стабілізують його коливання.

Утім, науковці не спостерігали жодного впливу на більш довгострокові маркери метаболічного здоров'я, як-от толерантність до глюкози.

Наслунд припустив, що більше перерв під час сидячої роботи принесе більше користі. 

"Для більшої користі, швидше за все, буде потрібно більше вправ", – сказав він.

Протягом 3 тижнів команда Наслунда спостерігала за 16 дорослими, що страждають ожирінням, які вели малорухливий спосіб життя або мали сидячу роботу. 

Упродовж 10 годин кожен день фітнес-трекер подавав сигнали кожні 30 хвилин, нагадуючи кожному учаснику встати і рухатися.

Протягом 3 хвилин учасники виконували вправи від низької до помірної інтенсивності, як-от ходьба або підйом по сходах. Дослідники порівняли тих, хто був активний, з групою, яка не робила перерв.

Дослідники виявили, що люди в активній групі мали більш низький "поганий" холестерин і більш низький рівень цукру в крові в порівнянні з неактивною групою.

Результати показали, що у людей в активній групі також було менше коливань рівня цукру в крові, що могло бути результатом поліпшення кровотоку. 

Водночас дослідники відзначили, що перерви у фізичній активності не поліпшили загальну толерантність до глюкози та не зменшили кількість жиру в м'язах. Тому, ймовірно, для кращого ефекту потрібно більше рухатися.

Вчені радять займатися спортом по 20 хвилин три рази на тиждень і регулярно вставати і рухатися на сидячій роботі.

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