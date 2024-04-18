Належать рептилії, яка жила 200 млн років тому: вчені дослідили скам’янілості з англійського пляжу

Вчені дослідили щелепну кістку, яку знайшли батько разом із дочкою на одному з пляжів Англії. Виявилося, що вона належить новому виду іхтіозаврів – рептилії, яка жила 202 мільйони років тому, і може бути найбільшою твариною, яка коли-небудь існувала на планеті.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі PLOS One, повідомляє CNN.

Джастін і Рубі Рейнольдси знайшли уламки щелепної кістки у травні 2020 року на пляжі у графстві Сомерсет. Їх помітила Рубі, якій на той час було 11 років.

Щоб дізнатися більше про свою знахідку, Рейнольдси звернулися до Діна Ломакса, палеонтолога з Манчестерського університету та наукового співробітника Бристольського університету у Великій Британії. Він порівняв скам’янілість зі знайденою у 2016 році щелепною кісткою іхтіозавра. Вони виявилися схожими.

Дослідники повернулися на місце знахідки для пошуку додаткових фрагментів кістки – і знайшли їх. До жовтня 2022 року щелепну кістку вдалося зібрати.

Дослідники разом із зібраною шелепою DEAN LOMAX

Вона мала вигляд довгої вигнутої кістки й сягала понад 2 метрів завдовжки. Дослідники вважають, що вона належала істоті із назвою Ichthyotitan severnensis, або "гігантська риб'яча ящірка Півночі". Вона могла сягати понад 25 метрів завдовжки – це дорівнює довжині двох автобусів.

Щелепна кістка датується кінцем Тріасового періоду – коли іхтіозаври плавали в океанах, а динозаври панували на суші.

Іхтіозаври з'явилися близько 250 мільйонів років тому. З часом деякі з них еволюціонували до більших розмірів тіла, тому 202 мільйони років тому вони були, ймовірно, найбільшими морськими рептиліями.

Вчені вважають, що гігантські іхтіозаври зникли під час окислення океану, яке відбулося близько 200 мільйонів років тому. Іхтіозаври, що вижили, більше ніколи не виросли до таких гігантських розмірів, а 94 мільйони років тому зникли зовсім.

Дослідники зазначили, що для підтвердження точних розмірів іхтіозавра потрібні додаткові докази – череп або скелет.

У майбутньому знахідка може пролити світло на роль іхтіозавра в еволюції та екосистемі океану.

Нагадаємо, науковці виявили три нових види гігантських кенгуру, які могли існувати ще 5 млн років тому.