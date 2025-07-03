Напої без обмежень? KFC, ти серйозно?!

Цього літа зʼявився ще один привід частіше навідуватися до KFC. У всіх ресторанах мережі запрацювала функція рефілу напоїв. Тобто: платиш один раз — і можеш безлімітно поповнювати стакан протягом двох годин. Pepsi, Mirinda, 7UP — досхочу. Головне — не луснути!

KFC стали першими серед великих мереж в Україні, хто не просто запустив опцію рефіл напоїв, а й масштабував її на всю країну. Ба більше — тепер це частина постійного меню усіх закладів бренду.

Особливо доречним такий бонус є саме влітку, коли прохолодні напої буквально рятують. Тож просто уявіть: Pepsi, кондиціонер, вайфай, смачна курка — ідеальний спосіб пересидіти полуденне сонце. Або зібратися з друзями на ланч і не рахувати ковтки улюбленого напою.

Гадаємо, це найактуальніший безліміт літа.