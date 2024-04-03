NASA розробить єдиний стандарт часу для Місяця: для чого?

NASA за дорученням Білого дому встановить єдиний стандарт часу для Місяця та інших небесних тіл. Відбудеться це на тлі місячних перегонів між країнами та приватними компаніями.

Згідно із документами, план встановлення Coordinated Lunar Time (LTC) буде готовий до кінця 2026 року, повідомляють Reuters та The Guardian.

Сприйняття часу на Землі та у космосі різниться через різну гравітаційну силу.

"Той самий годинник, який ми маємо на Землі, на Місяці буде рухатися з іншою швидкістю", – сказав Кевін Коггінс, керівник відділу космічного зв'язку і навігації NASA.

LTC стане еталоном часу для місячних космічних апаратів і супутників, які потребують точності для виконання своїх місій.

У службовій записці керівника Офісу науково-технічної політики Білого дому Араті Прабхакара, з якою ознайомилося видання Reuters, зазначено, що для людини на Місяці земний годинник втрачатиме в середньому 58,7 мікросекунди за один земний день.

У рамках програми "Артеміда" NASA планує у найближчі роки відправити місії астронавтів на Місяць і створити наукову місячну базу. Проте без єдиного стандарту місячного часу буде складно гарантувати безпеку передачі даних між космічними апаратами та синхронізацію зв'язку між Землею, місячними супутниками, базами й астронавтами.

Розбіжності в часі також можуть призвести до помилок у картографуванні та визначенні місцеперебування на Місяці або на його орбіті.

"Уявіть собі, якби світ не синхронізував свої годинники – наскільки це могло б бути руйнівним і якими складними стали б повсякденні речі", – зауважив представник Білого дому.

На Землі більшість годинників і часових поясів базуються на всесвітньому координованому часі (UTC), який спирається на глобальну мережу атомних годинників, розміщених у різних місцях по всьому світу. Вони вимірюють зміни в стані атомів і генерують середнє значення, яке в кінці складає точний час.

У Білому домі не виключають, що може знадобитися розміщення атомних годинників на поверхні Місяця.

Наразі декілька країн світу активно розробляють свої місії для дослідження Місяця.

На вересень 2026 року NASA запланувало свою першу посадку астронавтів на Місяць з моменту завершення програми "Аполлон" у 1970-х роках.

Водночас Китай планує відправити своїх астронавтів на Місяць до 2030 року, а Індія – до 2040-го.

Нагадаємо, у січні 2024 року Японія стала п'ятою країною, яка відправила свій космічний апарат на Місяць. "Місячний снайпер" вже двічі пережив довгу й холодну місячну ніч.