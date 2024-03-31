Японський космічний апарат "Місячний снайпер" пережив другу місячну ніч: він надіслав нове фото

Японський космічний апарат "Місячний снайпер" вдруге пережив довгу й холодну місячну ніч.

Після пробудження безпілотний посадковий апарат Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) надіслав на Землю нове фото з поверхні Місяця. Його опублікувала команда місії.

"Місячний снайпер" зробив зображення за допомогою навігаційної камери посадкового модуля.

У компанії-розробниці JAXA зазначають, що екстремальні умови на Місяці вже впливають на роботу апарату. Зокрема, починають несправно працювати датчики температури та невикористані елементи батареї.

Однак більшість функцій збереглися навіть після другої місячної ночі.

SLIM зробив зображення за допомогою навігаційної камери посадкового модуля Фото: twitter.com/SLIM_JAXA

Нагадаємо, SLIM приземлився на Місяць у січні.

Після приземлення в нього одразу виникли проблеми із сонячними батареями – вони були повернуті не в той бік, тому не виробляли енергію.

Коли кут нахилу Сонця змінився, на апараті на два дні увімкнулося живлення і йому вдалося провести наукові спостереження за місячним кратером.

З поверненням темряви "Місячний снайпер" знову "заснув" і було неясно, чи він ще "прокинеться". Однак він зумів пережити першу ніч на поверхні Місяця, зберігаючи при цьому свою комунікаційну функцію.