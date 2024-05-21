Північне сяйво, яке виникло 11 травня, може бути найяскравішим за останні 500 років – вчені

Північне сяйво, яке виникло у небі над Північною Америкою та Європою внаслідок найсильнішої сонячної бурі за останні 20 років, може бути найяскравішим за останні 500 років.

Про це повідомило Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Згідно з даними агентства, північне сяйво, яке сяє зеленим, рожевим та іншими кольорами, виникає через взаємодію заряджених частинок Сонця з атмосферою Землі. Це явище стає найбільш видовищним, коли Сонце викидає великі хмари заряджених частинок, які називаються корональними викидами маси.

"Видимість північного сяйва не є ідеальним мірилом, але вона дозволяє нам порівнювати це явище протягом століть", – зазначила дослідниця з Університету Колорадо Делорес Кніпп.

Зазвичай північне сяйво можна спостерігати лише у високих широтах, наприклад, у Канаді, Скандинавії та іноді на півночі Великої Британії. Проте геомагнітна буря, спричинена сонячною активністю, призвела до того, що 10 травня північне сяйво з'явилося значно далі на південь, ближче до екватора. Це була найсильніша сонячна буря з 2003 року.

Потужна сонячна буря спричинила значні геомагнітні збурення, які досягли рівня G5 – найвищого за шкалою геомагнітних бур. Це призвело до тимчасових відключень електроенергії, збоїв у роботі супутників і змін маршрутів авіарейсів у північній півкулі.

За даними NASA, наразі активна область на Сонці, яка відповідала за ці космічні збурення, відвертається від Землі.

"Ця активна область тільки-но стає видимою з поверхні Марсу. Ми вже починаємо отримувати деякі дані з Марсу, тож ця історія тільки набирає обертів", – сказав директор Програми космічної погоди NASA Джеймі Фейворс.

Як зазначила виконувачка обов'язків директора Бюро аналізу космічної погоди NASA Тереза Ньєвес-Чинчілла, вчені будуть вивчати цю подію роками.

"Вона допоможе нам перевірити межі наших моделей і розуміння сонячних бур", – підкреслила дослідниця.

Нагадаємо, вчені прогнозують, що Сонце у січні-жовтні цього року досягне піка свого 11-річного циклу активності. Це означає, що на ньому буде більше бур, через які й виникає північне сяйво.