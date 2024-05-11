Багряне, фіолетове й червоне небо: в Україні спостерігали за рідкісним полярним сяйвом

Фото багряного, фіолетового, а подекуди навіть червоного неба заполонили соцмережі українців. А все тому, що в ніч проти 11 травня в різних куточках країни можна було спостерігати полярне сяйво.

"УП. Життя" зібрала найефектніші знімки цього природного явища.

Полярне сяйво – це оптичне явище, під час якого відбувається світіння нічного неба. Воно виникає у верхніх шарах атмосфери під впливом потоків заряджених частинок.

Полярне сяйво у Дніпрі Суспільне Дніпро

Таким північне сяйво бачили у Дніпрі Суспільне Дніпро

Полярне сяйво над Балаклією, Харківщина @ruda_mriya/X

Полярне сяйво помітили жителі різних областей України, зокрема Харківщини, Дніпропетровщини, Донеччини, Одещини, Миколаївщини, Хмельниччини, Волині, Тернопільщини.

"Полярне сяйво – це результат викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня. Частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем Землі і верхніми шарами атмосфери й ми бачимо це в небі", – написав у своєму блозі харківський астроном Володимир Кажанов.

Полярне сяйво над одним із міст України @Seni0r_Pomid0r/X

Ще одна варіація полярного сяйва @imwickedness/X

Полярне сяйво на Волині @oleksandrasol1/X

Північне сяйво, яке спостерігали на Волині @jazicnica/X

Раніше Центр прогнозування космічної погоди NOAA попереджав про геомагнітні бурі, які триватимуть до вечора суботи 11 травня.

На 10 та 11 травня прогнозували магнітну бурю з активністю К-індексу 5 та 6 відповідно. Показники можуть коливатися від 2 до 9, де 9 – найсильніша буря.

Полярне сяйво на Хмельниччині Natalia Vasylkivska/Facebook

Північне сяйво, Кам'янець-Подільський Natalia Vasylkivska/Facebook

Полярне сяйво від захисника @AndrijMakogin/X

Полярне сяйво у Донецькій області @TMandrikova/X

Також Володимир Кажанов дав поради, як краще спостерігати за полярним сяйвом. За його словами, варто дивитися на північний бік неба.

"Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій.

Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 чи більше)", – зазначив він.

Військовий на фоні полярного сяйва @Osinttechnical/X

Український захисник на фоні північного сяйва @Osinttechnical/X

Це не перше полярне сяйво, яке спостерігали в Україні. Схоже сталося в ніч з 23 на 24 квітня 2023 року. Тоді його бачили на Київщині, Чернігівщині, Львівщині, Волині, Житомирщині та Харківщині.

Також північне сяйво повторилося 5 листопада 2023 року.