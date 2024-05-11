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Багряне, фіолетове й червоне небо: в Україні спостерігали за рідкісним полярним сяйвом

Альона Павлюк — 11 травня, 11:20
Багряне, фіолетове й червоне небо: в Україні спостерігали за рідкісним полярним сяйвом
Полярне сяйво у Кам'янець-Подільському
Natalia Vasylkivska/Facebook

Фото багряного, фіолетового, а подекуди навіть червоного неба заполонили соцмережі українців. А все тому, що в ніч проти 11 травня в різних куточках країни можна було спостерігати полярне сяйво.

"УП. Життя" зібрала найефектніші знімки цього природного явища.

Полярне сяйво – це оптичне явище, під час якого відбувається світіння нічного неба. Воно виникає у верхніх шарах атмосфери під впливом потоків заряджених частинок.

Полярне сяйво у Дніпрі в ніч на 11 травня
Полярне сяйво у Дніпрі
Суспільне Дніпро
Північне сяйво у Дніпрі
Таким північне сяйво бачили у Дніпрі
Суспільне Дніпро
Північне сяйво над Балаклією
Полярне сяйво над Балаклією, Харківщина
@ruda_mriya/X

Полярне сяйво помітили жителі різних областей України, зокрема Харківщини, Дніпропетровщини, Донеччини, Одещини, Миколаївщини, Хмельниччини, Волині, Тернопільщини.

"Полярне сяйво – це результат викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня. Частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем Землі і верхніми шарами атмосфери й ми бачимо це в небі", написав у своєму блозі харківський астроном Володимир Кажанов.

Полярне сяйво в Україні
Полярне сяйво над одним із міст України
@Seni0r_Pomid0r/X
Північне сяйво в Україні
Ще одна варіація полярного сяйва
@imwickedness/X
Північне сяйво на Волині
Полярне сяйво на Волині
@oleksandrasol1/X
Північне сяйво на Волині
Північне сяйво, яке спостерігали на Волині
@jazicnica/X

Раніше Центр прогнозування космічної погоди NOAA попереджав про геомагнітні бурі, які триватимуть до вечора суботи 11 травня.

На 10 та 11 травня прогнозували магнітну бурю з активністю К-індексу 5 та 6 відповідно. Показники можуть коливатися від 2 до 9, де 9 – найсильніша буря.

Полярне сяйво у Кам'янці-Подільському
Полярне сяйво на Хмельниччині
Natalia Vasylkivska/Facebook
Північне сяйво на Хмельниччині
Північне сяйво, Кам'янець-Подільський
Natalia Vasylkivska/Facebook
Полярне сяйво над Україною
Полярне сяйво від захисника
@AndrijMakogin/X
Полярне сяйво на Донеччині
Полярне сяйво у Донецькій області
@TMandrikova/X

Також Володимир Кажанов дав поради, як краще спостерігати за полярним сяйвом. За його словами, варто дивитися на північний бік неба.

"Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій.

Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 чи більше)", – зазначив він.

Військовий і полярне сяйво
Військовий на фоні полярного сяйва
@Osinttechnical/X
Військовий на фоні північного сяйва
Український захисник на фоні північного сяйва
@Osinttechnical/X

Це не перше полярне сяйво, яке спостерігали в Україні. Схоже сталося в ніч з 23 на 24 квітня 2023 року. Тоді його бачили на Київщині, Чернігівщині, Львівщині, Волині, Житомирщині та Харківщині.

Також північне сяйво повторилося 5 листопада 2023 року.

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