Багряне, фіолетове й червоне небо: в Україні спостерігали за рідкісним полярним сяйвом
Фото багряного, фіолетового, а подекуди навіть червоного неба заполонили соцмережі українців. А все тому, що в ніч проти 11 травня в різних куточках країни можна було спостерігати полярне сяйво.
"УП. Життя" зібрала найефектніші знімки цього природного явища.
Полярне сяйво – це оптичне явище, під час якого відбувається світіння нічного неба. Воно виникає у верхніх шарах атмосфери під впливом потоків заряджених частинок.
Полярне сяйво помітили жителі різних областей України, зокрема Харківщини, Дніпропетровщини, Донеччини, Одещини, Миколаївщини, Хмельниччини, Волині, Тернопільщини.
"Полярне сяйво – це результат викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня. Частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем Землі і верхніми шарами атмосфери й ми бачимо це в небі", – написав у своєму блозі харківський астроном Володимир Кажанов.
Раніше Центр прогнозування космічної погоди NOAA попереджав про геомагнітні бурі, які триватимуть до вечора суботи 11 травня.
На 10 та 11 травня прогнозували магнітну бурю з активністю К-індексу 5 та 6 відповідно. Показники можуть коливатися від 2 до 9, де 9 – найсильніша буря.
Також Володимир Кажанов дав поради, як краще спостерігати за полярним сяйвом. За його словами, варто дивитися на північний бік неба.
"Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій.
Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 чи більше)", – зазначив він.
Це не перше полярне сяйво, яке спостерігали в Україні. Схоже сталося в ніч з 23 на 24 квітня 2023 року. Тоді його бачили на Київщині, Чернігівщині, Львівщині, Волині, Житомирщині та Харківщині.
Також північне сяйво повторилося 5 листопада 2023 року.