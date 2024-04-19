Експрем'єрка Британії звинуватила Бориса Джонсона в нашесті бліх на Даунінг-стріт: звідки вони взялися

Колишня прем’єрка Сполученого Королівства Ліз Трасс розповіла у своїй книзі "Десять років для порятунку Заходу" про нашестя бліх у помешканні на Даунінг-стріт. За її словами, у цьому винна Ділен – собака Бориса Джонсона.

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант розповів, що виведення комах з квартири коштувало йому чималої суми," повідомляє "BBC Україна".

Даунінг-стріт – це вулиця в центрі Лондона, де розташовані резиденція прем’єр-міністра, міністерство закордонних справ та інші важливі державні установи Великої Британії.

Будинок під №10 є офіційною резиденцією британських прем’єр-міністрів. Проте, починаючи з Тоні Блера, який був очільником уряду з 1997 по 2007 роки, багато прем'єрів обирали для життя будинок №11 – там апартаменти просторіші.

Так, у своїй книзі Ліз Трасс пише, що коли вона у 2022 році стала прем'єркою Великобританії і переїхала на Даунінг-стріт, 11, все її тіло кілька тижнів свербіло, адже квартира "була заражена блохами" і потребувала обробки спеціальними засобами.

Політикиня вважає, що у нашесті бліх винна Ділен – собака Бориса Джонсона породи джек-рассел-тер’єр. Чотирилапого друга прем’єр-міністр взяв із притулку в Уельсі. Вони жили там до Трасс.

Американським журналістам Гант заявив, що йому довелося вжити "радикальних методів": повністю замінити всі килими. За його словами, йому це вдарило по кишені.

Ліз Трасс мешкала на Даунінг-стріт, 11 менше 50 днів, а після неї там поселився Джеремі Гант. Оскільки міністру фінансів довелося там жити довше, він вирішив взятися за справу більш ґрунтовно – замінити всі килими "власним коштом".

Він довірив заміну килимів компанії, яка пройшла сувору перевірку службою безпеки, що й пояснює високу вартість її послуг.

Нагадаємо, дружина 59-річного Бориса Джонсона зазнімкувала його на природі з дітьми і песиком.