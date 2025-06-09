Домашнє насильство над літніми людьми та особами з інвалідністю: як розпізнати та захистити

Від домашнього насильства може потерпати будь-хто. Люди похилого віку чи з інвалідністю – не виняток.

Часто через свій фізичний стан, можливу залежність від сторонньої допомоги або соціальну ізоляцію їм буває складно зрозуміти, що вони стали жертвою насильства та попросити про допомогу.

Як розпізнати насильство та куди звертатися за підтримкою – розповіли у Безоплатній правничій допомозі.

У чому проявляється домашнє насильство над людьми літнього віку та над людьми з інвалідністю?

Виявом такого домашнього насильства є жорстоке поводження, що завдає шкоди або страждання людині, зокрема:

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фізичне насильство (удари, побої, ляпаси, примус до приймання ліків або відмова їх надати, примусова стерилізація або переривання вагітності);

сексуальне (з ґ валтування, інтимні дотики без згоди, примусове оголення тіла);

економічне (примусове жебракування, вимагання коштів чи пенсії, незаконне використання грошей чи майна, ненадання людині їжі, одягу, особистого простору або нагляду медиків);

психологічне (залякування, цькування, приниження, образи, лайка, погрози).

Куди звернутися по допомогу?

Юристи радять звертатися до:

до Національної поліції;

медичних закладів;

громадських організацій;

системи надання Безоплатної правничої допомоги.

В Україні є притулки, де постраждалі від домашнього насильства мають право перебувати 3 місяці (інколи до 6), поки налагоджують своє життя без кривдника. Туди можуть влаштувати повнолітніх і неповнолітніх, які перебувають(-ли) у зареєстрованому шлюбі, та дітей із законними представниками.

Направлення до таких установ видають Національна поліція України, соціальні служби, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, підрозділ місцевої держадміністрації або орган місцевого самоврядування, що працює у сфері протидії насильству.

Раніше у Києві покарали чоловіка за домашнє насильство над дружиною.