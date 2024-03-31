Під час відкладання запасів у пам’яті птахів формується активність, схожа на штрих-код – вчені

Науковці дослідили механізм формування пам’яті в птахів, які заготовляють їжу. Активність у їхньому мозку, яка при цьому виникає, є подібною до штрих-коду.

Такого висновку дійшли американські вчені. Результати свого дослідження вони опублікували в журналі Cell.

Як пише The Guardian, дослідники вивчали чорношапочних синиць. Вони відомі тим, що в теплі місяці ховають їжу. За деякими оцінками, за рік один птах може сховати до 500 тисяч харчів. Але ще більш примітною є їхня здатність до пошуку схованих запасів.

У ході дослідження цього механізму науковці дали синицям спорадичний доступ до насіння соняшнику на площі, яка містила понад 120 місць, де можна було сховати їжу.

Фото: Chettih et al/Cell

Поведінку птахів і активність в процесі заготовлення і пошуку їжі, а також під час перевірки схованок, вони записували на відео.

Команда імплантувала у мозок кожного птаха зонд, за допомогою якого фіксувала активність нейронів у його гіпокампі – структурі мозку, яка має вирішальне значення для формування пам’яті.

Результати свідчать, що навіть якщо птах кілька разів ховав насіння в тому самому місці, в його гіпокампі щоразу запускалася інша комбінація нейронів. Це спричиняло активність пам’яті, за структурою схожу на штрих-код.

Коли птах ховав для зберігання насінину вчені фіксували той самий “штрих-код”, що був під час її пошуку.

Штрих-коди відрізнялися від клітин-місць – нейронів у гіпокампі, які, як відомо, беруть участь у формуванні спогадів, що стосуються певних місць.

“Хоча активність клітини місця автори дослідження спостерігали щоразу, коли синиця відвідувала схованку, “штрих-коди” активізовувалися лише тоді, коли пташка фактично зберігала або витягувала насіння”, – каже доктор Селмаан Четтіх з Інституту Цукермана Колумбійського університету.

За його словами, ці висновки можуть стосуватися мозку людей та інших ссавців, але цей зв’язок ще треба довести.

Нагадаємо, в Шотландії через кліматичну кризу популяція деяких видів птахів скоротилася вдвічі.