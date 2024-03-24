Не всі панди чорно-білі: вчені з'ясували, чому деякі з них мають інше забарвлення

Панди з коричнево-білою шерстю з’явилися внаслідок природних варіацій, а не інбридингу (схрещування близькоспоріднених організмів) в умовах зменшення популяції.

Це з’ясували науковці, які вивчили генетику 11 особин з таким кольором шерсті, які мешкають у дикій природі та в неволі. Результати свого дослідження вони опублікували в журналі PNAS, пише CNN.

Великі панди з коричнево-білою шерстю мешкають на одному гірському хребті Китаю.

Першою відомою науці бурою пандою була самка на ім'я Дандан. Місцевий рейнджер знайшов її хворогю в окрузі Фопін у горах Циньлін провінції Шеньсі в березні 1985 року. Панду тримали в неволі до її смерті в 2000 році.

"Повторювані випадки виявлення бурих панд означають, що ця риса може бути успадкованою. Однак на сьогодні генетична особливість, що лежить в основі коричнево-білого забарвлення шерсті, залишається нез’ясованою", – пишуть автори дослідження.

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Щоб зрозуміти її природу, дослідники вивчили самця коричневої панди Кізая – його дитинчам урятували з національного природного заповідника Фопін у Ханьчжуні у 2009 році. Наразі він – єдина коричнева панда, яка живе в неволі.

Зразки його шерсті під мікроскопом порівняли зі зразками трьох чорно-білих панд. Дослідження показало, що коричневе хутро Кізая мало менші меланосоми – це крихітні структури клітинах, які відповідають за пігмент шкіри та волосся у ссавців.

Більше того, група дослідників виявила, що меланосоми цієї панди частіше мали неправильну форму.

Потім дослідники зібрали генетичну інформацію про Кізая та склали його генеалогічне дерево. Завдяки свіжому помету, зібраному в природному заповіднику, виявили його матір – чорно-білу самку панди Ніуніу. Вчені також ідентифікували сина Кізая – чорно-білу панду, яка народилася в неволі в 2020 році.

Науковці вивчили генетичну інформацію від членів сім’ї Кізая і порівняли її з генетичною інформацією 12 чорно-білих панд з гір Ціньлін і 17 чорно-білих панд з інших регіонів Китаю.

Хоча жоден із найближчих родичів Кізая не мав коричневого хутра, дослідники змогли показати, що його батьки та син мали одну копію рецесивної ознаки гена Bace2, тоді як у Кізая їх було дві.

Завдяки аналізу зразка тканини, який зберігався більше двох десятиліть в етанолі, вчені також змогли секвенувати геном першої відомої бурої панди Дандан. Вони виявили, що вона мала таку ж рецесивну ознаку.

Потім вчені провели більш широкий аналіз 192 чорно-білих великих панд. Мутація, що спричинила появу коричневої шерсті, була присутня лише у двох панд, які походять з гір Циньлін у Шеньсі, а не в провінції Сичуань, де живе більшість великих панд Китаю.

Наразі незрозуміло, що спричинило таку генетичну мутацію.

"Це може бути пов’язано з особливим середовищем гір Циньлін, де клімат відрізняється від клімату Сичуані", – каже старший автор дослідження, професор екології дикої природи та біології збереження в Інституті зоології Китайської академії наук Фувен Вей.

Краще розуміння характерного забарвлення може допомогти в розведенні коричнево-білих панд у неволі. Відповідно до Червоного списку видів, що перебувають під загрозою Міжнародного союзу охорони природи, статус великої панди як виду є вразливим.