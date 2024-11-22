Вчені припускають, що алфавіт винайшли не в Єгипті: вони знайшли свідчення, яким близько 4400 років

У гробницях стародавнього сирійського міста дослідники знайшли глиняні циліндри із викарбуваними на них написами.

Науковці стверджують, що знахідка може бути на 500 років старшою за інше алфавітне письмо, яке виявляли в Єгипті.

Про своє відкриття вчені Університету Джонса Гопкінса (США) повідомили під час щорічної зустрічі Американського товариства закордонних досліджень.

Як розповіли в університеті, команда під керівництвом професора археології Гленна Шварца проводила розкопки на заході Сирії протягом 16 років.

У Телль-Умм-ель-Маррі – одному з перших міських центрів середнього розміру – науковці знайшли гробниці ранньої бронзової доби.

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В одному з найкраще збережених поховань дослідники виявили шість скелетів, золоті та срібні прикраси, кухонний посуд, наконечник списа та непошкоджені гончарні посудини.

Поруч із керамікою також зберігалися чотири злегка обпалені глиняні цилінди з написами, схожими на алфавітні.

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"Цилінди були перфоровані (мали систему отворів – ред), тож я можу уявити, як за допомогою мотузки їх прив’язували до іншого об’єкта як бірку.

Можливо, на них детально описаний вміст посудин, звідки вони родом чи кому належали. Ми можемо лише здогадуватися, адже не маємо засобів для перекладу написаного", – пояснює Гленн Шварц.

Згодом дослідники використали радіовуглецевий аналіз і підтвердили вік гробниць, артефактів у них та зразках писемності.

"Раніше вчені вважали, що алфавіт був винайдений в Єгипті або поблизу нього приблизно після 1900 року до нашої ери. Але наші артефакти старші та походять з іншої області, що свідчить ро те, що історія походження алфавіту може бути іншою, ніж ми вважали", – заявив науковець.

Нагадаємо, в Данії дослідники виявили залізний ніж віком 2000 років, на якому вигравіювали найдавніший рунічний напис.