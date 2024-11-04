Голка і встромлений ніж: у Швеції знайшли незвичайну могилу жінки залізної доби

Шведські археологи знайшли незвичайне поховання: біля жіночого скелета виявили голку і ніж, устромлений просто в могилу.

Артефакти виявили у могильнику часів залізної доби у районі Пріссгорден, де тривають розкопки, повідомляє Arkeologerna.

Археологиня Моа Гіллберг вважає, що священники могли згадувати цей могильник в письмових джерелах ще в 1667 році.

Поховальний комплекс містить до 50 могил, що датуються періодом від 500 р. до нашої ери до 400 р. нашої ери.

"Цієї весни під час попереднього дослідження ми знайшли людську кістку, а коли почали розкопувати землю, там було ще два невеликі фрагменти черепа. Ми також знайшли дві фібули, костюмні пряжки та костюмну шпильку. Тоді ми зрозуміли, що це міг бути могильник, про який говорив священник", – каже Моа Гіллберг.

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Археологиня Моа Гіллберг Henrik Pihl, Archaeologerna

Науковці обстежили одночасно дві могили, розташовані близько одна до одної. Одна була менш обпалена і містила кістки тварин, а інша була дуже обвуглена, але містила ще цікавіші знахідки.

"У другій могилі було надзвичайно чадно і товстий шар кіптяви. Коли ми копали, то побачили, що залізний складний ніж прямо вістрям встромили у землю. Ймовірно, його використовували для обробки шкіри. Ми не знаємо, чому, але зрозуміло, що він цінний для жінки. Він також дуже добре зберігся і, можливо, був у багатті до того, як його встромили", – каже Гіллберг.

Також у жіночій могилі зберігалася маленька голка, а частина кістки пальця свідчить, що у померлої, ймовірно, був артрит.

Загалом розкопки в районі Пріссгорден тривають уже півтора року.

Кремовані останки тут поміщені у ями, які засипали землею або дрібним камінням. Але в деяких випадках у ямах майже не знаходять кісток.

За словами Гіллберг, це означає, що людину могли кремувати на могильнику, а потім перенести останки в інше місце.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що в Європі в епоху неоліту проводили ритуальні жертвоприношення жінок, зв'язуючи їх незвичним методом.