Хочете жити довше? Науковці вважають, що розкрили ще один секрет довголіття

Відчуття вдячності може не лише покращити емоційний та соціальний добробут, а й продовжити життя.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в науковому журналі JAMA Psychiatry, пише Harvard Health Publishing.

Учасницями дослідження стали понад 49 тисяч жінок з середнім віком у 79 років.

У 2016 році жінки заповнили опитувальник на шість запитань, пов’язаних із вдячністю. Вони оцінювали своє ставлення до таких тверджень, як-от "У мене є так багато, за що я можу бути вдячною" або "Якби я мала скласти список усього, за що я вдячна, він був би дуже довгим".

РЕКЛАМА:

Через три роки дослідники перевірили медичні записи учасниць, щоб визначити кількість смертей від усіх причин і конкретних захворювань, як-от серцево-судинні хвороби, рак, інфекції чи травми.

Результати показали, що учасниці з найвищими балами вдячності на початку дослідження мали на 9% нижчий ризик смерті протягом наступних трьох років порівняно з тими, у кого рівень вдячності був найнижчим.

Найбільший захисний ефект вдячність мала проти серцево-судинних захворювань. Хоча це дослідження є моніторинговим (тобто воно не доводить, що вдячність безпосередньо продовжує життя), воно вказує на сильний зв’язок між відчуттям вдячності та довголіттям.

Як вдячність долає самотність

Як пише The Washington Post, вдячність також допомагає зменшити самотність. Метаналіз 26 досліджень, проведений професором психології Джеймсом Хіттнером, показав, що вдячність має зв’язок із самотністю. У людей з високим рівнем вдячності ймовірність відчуття самотності знижувалась на 62%.

Дослідження також виявили, що вдячність активує медіальну префронтальну кору мозку – зону, пов’язану із соціальними зв’язками та відчуттям радості. На думку нейронауковця Гленна Фокса, практика вдячності може бути ефективним інструментом для покращення емоційного стану та зниження рівня самотності.

Як почати практику вдячності

Спробуйте щодня записувати три речі, за які ви вдячні. Це можуть бути як великі події, так і маленькі радості, наприклад, приємна розмова або краєвид за вікном. Як показують дослідження, вдячність не лише приносить радість, а й може покращити якість життя та продовжити його.

Нагадаємо, раніше науковці виявили, що подолання соціальної ізоляції та самотності у людей з ожирінням також знижує ризик смертності.