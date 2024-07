"Має унікальну властивість": вчені кажуть, що відчуття вдячності зменшує бажання курити

Викликання почуття вдячності у людей, які палять, допомагає зменшити їхню тягу до куріння та підвищує ймовірність їхньої участі в програмі відмови від цієї шкідливої звички. Такого висновку дійшли дослідники з Гарварду.

У статті, опублікованій у журналі Proceedings of the National Academy of Science, вони зазначають, що розуміння цього зв’язку може стати основою для нових підходів до покращення громадського здоров’я. Зокрема, кампаній, спрямованих на зниження тяги до куріння, вживання алкоголю та наркотиків, пише Medical Xpress.

Дослідницька група спиралася на систему оцінювання тенденцій і теоретичну модель прийняття емоційних рішень, а також на попередні експериментальні дослідження зв’язку між емоціями та ризикованою поведінкою, як-от куріння, вживання алкоголю та наркотиків.

І хоч попередні мета-аналізи свідчили, що позитивні емоції не впливають на такі типи поведінки, дослідники висунули гіпотезу про те, що викликання конкретної позитивної емоції – вдячності – може призвести до зменшення тяги до куріння.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Вчені дослідили, коли краще кинути палити і як це впливає на розвиток раку

Завдяки серії багатометодичних досліджень вони знайшли переконливі докази того, що вищий рівень вдячності корелює з меншою ймовірністю куріння. Причинно-наслідковий зв'язок продемонстрували, зокрема, експериментальні дослідження.

Викликання почуття вдячності у дорослих, які палять, суттєво зменшувало їхнє бажання палити. Натомість викликання співчуття чи смутку збільшувало бажання курити та інтенсивність, з якою вони це роблять.

На відміну від інших позитивних емоцій (наприклад, щастя, співчуття та надії), вдячність має унікальну властивість робити людей менш схильними до негайного задоволення та більше зосередженими на довгострокових стосунках і здоров’ї.

Дослідницька група припускає, що цей унікальний ефект пов’язаний із впливом емоцій на поведінку та бажання кинути палити.

Найважливішим учені називають те, що виклик вдячності також збільшив кількість учасників онлайн-програми відмови від куріння, показавши вплив на фактичну поведінку курця. Тож ці висновки створюють можливість переосмислити наукові основи кампаній проти куріння.

Раніше ми писали, що в Україні побільшало жінок-курців, а кожна третя – залежна від нікотину.

Загалом у світі зберігається тенденція до зменшення споживання тютюну – курцем є кожний п’ятий дорослий.