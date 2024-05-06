Вчені створили нову хронологію розвитку Єрусалиму: вона підтвердила деякі події з Біблії

Науковці за допомогою радіовуглецевого датування створили нову хронологію розвитку Єрусалиму часів пізньої залізної доби. Вони підтвердили деякі з ключових подій, описаних у Біблії, зокрема, заселення міста, великий землетрус і руйнування Єрусалиму вавилонянами.

Дослідження опублікували у науковому журналі PNAS, повідомляють Live Science і The Times of Israel.

Група ізраїльських вчених проаналізувала залишки людської діяльності та концентрацію радіоактивного вуглецю у знайденому обвугленому насінні. Всього вони дослідили 103 зразки із п’яти місць у стародавньому єрусалимському районі Місто Давида, що на південь від Храмової гори.

Потім отримані дати науковці перевірили за допомогою вимірювань атмосферного радіовуглецю з ростових кілець дерев, які росли між 624 і 572 роками до нашої ери.

Дослідження показало, що Єрусалим був заселений між XII та X століттями до нашої ери. В XI столітті до нашої ери місто розширилося на захід.

Вчені також знайшли докази того, що в середині VIII століття до нашої ери у Єрусалимі стався землетрус. Про це свідчить шар обваленого каміння та пошкоджених будівельних матеріалів. Згадка про цю подію є в Біблії, але вона ніколи не була точно датована.

Після землетрусу й до вторгнення вавилонян у місті був період відносної економічної та політичної стабільності. Заселення Єрусалиму завершилося через те, що у 586 році до нашої ери вавилоняни зруйнували місто.

Нова хронологія Єрусалиму показала деякі відмінності від загальноприйнятої. Зокрема, вважалося, що укріплення під назвою Стіна царя Єзекії, або Широкий мур, збудували для оборони міста від ассирійського вторгнення. Однак радіовуглецеве датування показало, що мур збудували на десятиліття раніше – за правління царя Уззії, який відновив місто після землетрусу.

Також науковці знайшли докази того, що Єрусалим був доволі урбанізованим містом. Зокрема, у XII столітті до нашої ери він уже був густонаселеним.

Нагадаємо, дослідники з Японії знайшли руїни вілли, яка могла належати першому римському імператору.