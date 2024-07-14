Перші люди мігрували з Африки набагато раніше, ніж вчені вважали досі

Вчені знайшли докази того, що перші люди переселилися за межі Африки приблизно 250 тисяч років тому – це значно раніше, ніж вважали досі.

Дослідники вважають, що Homo sapiens (людина розумна), з'явилася в Африці сотні тисяч років тому. Однак, як пише The New York Times, вивчення ДНК живих людей свідчило, що ранні представники виду залишалися на континенті тривалий час, а невелика група вперше покинула регіон лише 50 тисяч років тому.

Водночас науковців турбувало питання: чому людині розумній знадобилося так багато часу, аби покинути Африку і мігрувати на решту світу?

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Science, вчені переконують, що хронологія розселення людей Землею була неправильною: насправді перші представники виду почали мігрувати приблизно 250 тисяч років тому.

"Це була не одна міграція за межі Африки. Було багато міграцій з Африки в різні періоди часу", – говорить генетикиня з Університету Пенсільванії Сара Тишкофф.

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Науковиця стверджує, що перші хвилі міграцій досі не були зафіксовані через те, що ранні люди не залишили після себе чітких свідчень, а живі люди не успадкували їхню ДНК.

Але зараз сліди перших мігрантів з Африки помітили в ДНК неандертальців, з якими схрещувалися ранні люди.

У 2010 році шведький генетик разом із своїми колегами з Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Лейпцигу (Німеччина) опублікували перший проєкт геному неандертальця. Вони також виявили, що живі неафриканці у своєму ДНК мають фрагменти генної інформації неандертальців.

У травні 2024 року ця ж група дослідників вирахувала, що людина розумна схрещувалася з неандертальцями протягом короткого періоду часу – від 47 тисяч до 40 тисяч років тому.

Водночас, деякі частини ДНК неандертальців не збігалися з уявленнями про перші переселення людини розумної з Африки. Зокрема, це стосується Y-хромосоми, яка більше схожа на Y-хромосому живих людей, ніж на решту геному неандертальця.

У 2020 році дослідники запропонували пояснення: неандертальці успадкували Y-хромосому від людей між 370 тисячами та 100 тисячами років тому. Однак досі вважалося, що людина розумна вперше покинула Африку 50 тисяч років тому.

Нещодавно дослідники виявили докази більш ранньої хвилі міграції людини в геномах живих африканців.

Докторка Тишкоф разом із колегами порівняли геном неандертальця віком 122 тисячі років із ДНК 180 людей із 12 популяцій по всій Африці.

Автори роботи виявили крихітні фрагменти ДНК неандертальця у всіх 12-ти популяціях живих людей, які вони вивчали.

Вивчивши розмір і послідовність цих генетичних фрагментів, вони дійшли висновку, що неандертальці успадкували їх від ранніх африканців. Це означало, що рання хвиля африканців поширилася в Європу чи Азію приблизно 250 тисяч років тому та схрещувалися з неандертальцями.

Інша група дослідників під керівництвом доктора Акі дійшли такого ж висновку після порівняння геномів 2000 людей з усього світу з ДНК трьох неандертальців.

Водночас команда доктора Акі знайшла докази ще ранішої хвилі міграції, яка відбулася між 120 тисячами і 100 тисячами років тому.

Палеоантропологиня Катерина Харваті з Тюбінгенського університету (Німеччина), яка не брала участі в дослідженнях, сказала, що деякі таємничі скам’янілості людини, які знаходили в Європі та на Близькому Сході, можуть належати до цих ранніх хвиль.

У 2019 році доктор Харваті та її колеги описали фрагмент черепа з Греції, віком понад 210 тисяч років, який має деякі ознаки анатомії сучасної людини.

На думку доктора Акі, відкриття демонструють можливість існування інших хвиль міграцій людини розумної, які ще належить виявити.

"Це свідчить про те, що протягом більшої частини людської історії відбувалося неодноразове розселення африканців", – сказав він.