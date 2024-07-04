Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 м? Вчені розгадали таємницю

Виправлено о 10:42 05.07.24

Вчені змогли довести, що денисовці таки жили в печері на Тибеті на висоті понад 3000 метрів. Доказами їхнього існування є фрагменти кісток, знайдених вченими у тибетській печері.

Щоб з’ясувати більше інформації про цей вид вимерлих людей, команда генетиків та археологів здійснила низку екпедицій до печер на Східному Тибеті, пише The New York Times.

Це місце протягом століть було святилищем для буддистів. У 1980 році чернець, який прийшов туди помолитися, помітив на землі частину щелепи.

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Відтоді цей фрагмент зберігався у музеї. Аж поки Дунджу Чжан, археологиня з Університету Ланьчжоу, не взялася проаналізувати його детальніше.

Щелепа була подібна до людської, але не мала підборіддя. А зуби, які там залишилися, були більшими, ніж в людини. Науковиця припустила, що вона могла належати денисовцю.

Потім вчені порівняли структуру білків з генами колагену сучасних людей, неандертальців і денисівців. Найкращий збіг виявився у гені останніх.

Щоб з’ясувати, як жили денисовці та як вони змогли пристосуватися до суворих умов життя на такій висоті, команда здійснила декілька експедицій. Також у печері вирили декілька отворів, у яких знайшли фрагменти кісток.

В ході експедицій вони встановили, що щелепі, імовірно, понад 160 тисяч років.

У відкладеннях також виявили чотири фрагменти ДНК денисовців. Найстаріший походить з шару, що утворився приблизно 100 тисяч років тому, а наймолодший – з того, що сформувався між 48 тисячами і 32 тисячами років тому.

Також вони змогли ідентифікувати понад 2000 фрагментів кісток і відшукати ребро, яке, ймовірно, належить денисовцю.

Антропологиня Саманта Браун називає це переконливим доказом того, що цей вид людей таки жив у печері Байшия на Східному Тибеті.

Науковці дійшли висновку, що інші кістки в основному належать тваринам. Припускають, що їх вбили денисовці: на них є порізи, які можуть про це свідчити.

Денисовці, схоже, надавали перевагу блакитним вівцям, які досі мешкають на тибетському плато. Також вони полювали на хижих звірів і птахів, бабаків.

Тож, на думку науковців, ці дані вказують на те, що вони могли добре пристосуватися до умов життя на Тибеті, зокрема навіть у льодовиковий період.

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Важливо: У першій версії цього матеріалу ми зазначали, що печера розташована на висоті 3000 км. Пізніше це виправили. Редакція "УП.Життя" перепрошує за помилку.