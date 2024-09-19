Генетичне ноу-хау: вчені створили інструмент для виявлення смертельно небезпечних змій

Новий генетичний інструмент VenomCap допоможе вченим швидше ідентифікувати змій, отрута яких є смертельно небезпечною.

Цей метод може прискорити розробку більш ефективних ліків проти укусів змій.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих у журналі Molecular Ecology Resources, пише Popular Science.

Дослідники розробили новий інструмент під назвою VenomCap, який дозволяє ідентифікувати гени, що відповідають за вироблення отрути, у змій на генетичному рівні. Метод може стати проривом у розробці ефективніших протиотрут і дозволить визначити, які змії виробляють смертельно небезпечні токсини.

"Ми створили інструмент, який допомагає швидко визначити, які гени, що виробляють отруту, присутні у змій із цілих родин", – пояснила одна із авторів дослідження, кураторка герпетології у Музеї природознавства в Чикаго Сара Руейн.

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У змій є тисячі генів, які відповідають за вироблення отрути. VenomCap полегшує їхній пошук, дозволяючи вченим уникнути необхідності секвенувати весь геном змії, адже це потребує багато часу і коштів.

Натомість новий інструмент використовує спеціальні проби для захоплення генів, пов’язаних із отрутою, і дозволяє швидко виявити, чи є вони у певного виду.

Команда випробувала VenomCap на 24 видах змій із сімейства елапід. До нього належать коралові змії, кобри та мамби, отрута яких може викликати серйозні проблеми з серцем, знищувати тканини і навіть призводити до сліпоти.

VenomCap показав точність до 76% у виявленні генів, пов’язаних із отрутою, що відповідає попереднім дослідженням.

До слова, щороку у світі фіксують приблизно 5,4 мільйона укусів змій, які призводять до 81-137 тисяч смертей. Проблема укусів особливо актуальна для країн, де змії часто трапляються у віддалених районах, що не мають доступу до медичної допомоги. Тож розробка нових методів виявлення отрут може допомогти швидше створювати ефективні протиотрути і рятувати життя.

VenomCap також може пояснити, як змінюється отрута у різних видів змій залежно від їхнього способу життя, що дозволить глибше зрозуміти еволюцію цих створінь.