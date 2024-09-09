Близько 70% видів тварин Австралії досі не відомі для науки: за рік вчені відкрили 750 нових

В Австралії вчені задокументували 750 нових видів. Серед них – павук, названий на честь кіногероя Marvel Венома, та жаба, яка сміється, а не квакає.

На цьому науковці не збираються зупинятися, адже близько 70% видів в Австралії залишаються невідомими для науки, повідомляє The Guardian,

Нічний павук Venomius tomhardyi John Douglas

Національний список видів Австралії – це база даних, яка описує місцеві рослини, тварини, гриби та інші організми країни.

Нещодавно до нього ввійшли:

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жаба Litoria ridibunda, яка сміється, а не квакає;

нічний павук Venomius tomhardyi, названий на честь актора Тома Гарді, який грає персонажа коміксів Marvel Едді Брока та його альтер его Венома;

райдужний морський черв'як натураліста й автора численних документальних фільмів про природу Девіда Аттенборо Marphysa davidattenboroughi;

сумчастий ссавець Planigale tealei, схожа на землерийку, що живе на глинистому ґрунті;

піщана ящірка-привид Ctenophorus tjakalpa;

оксамитовий черв'як із синіми кільцями Planipapillus absonus;

бичок-креветка острова Леді-Елліот Tomiyamichthys elliotensis;

пурпурно-квітучий чагарник Eremophila saxatilis.

Морський черв'як Marphysa davidattenboroughi Leon Altoff/Marine Research Group of the Field Naturalists Club of Victoria

Сумчастий ссавець Planigale tealei Linette Umbrello

"Багато людей можуть бути шоковані, дізнавшись, що 70% наших місцевих видів залишаються безіменними та прихованими для науки.

Австралія є світовим центром біорізноманіття з більш ніж 150 тисяч місцевих видів, але таксономісти (фахівці, які класифікують види) щодня називають близько двох нових для науки видів", – сказала міністерка навколишнього середовища і водних ресурсів Австралії Таня Пліберсек.

Піщана ящірка-привид Ctenophorus tjakalpa Stewart Ford

Оксамитовий черв'як Planipapillus absonus David Paul

Багато з нещодавно описаних видів є безхребетними. За словами професора екології дикої природи та природоохоронної науки в Університеті Дікіна Юена Рітчі, саме вони складають переважну більшість тварин Австралії.

На цьому дослідження не закінчуються. Наразі планується проєкт з вивчення жаби Litoria ridibunda, 120 видів роду рослин Lepidosperma (осоки), родини павуків-колопрядів та ракоподібних.

Бичок-креветка Tomiyamichthys elliotensis MV Erdmann

Пурпурний чагарник Eremophila saxatilis Andrew Brown

Нагадаємо, науковці виявили новий вид рослиноїдної риби із сімейства піраній. Їхня кругла форма та чорна змогу на боці нагадала дослідникам Око Саурона із "Володаря перснів" Джона Толкіна.