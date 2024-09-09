Близько 70% видів тварин Австралії досі не відомі для науки: за рік вчені відкрили 750 нових
В Австралії вчені задокументували 750 нових видів. Серед них – павук, названий на честь кіногероя Marvel Венома, та жаба, яка сміється, а не квакає.
На цьому науковці не збираються зупинятися, адже близько 70% видів в Австралії залишаються невідомими для науки, повідомляє The Guardian,
Національний список видів Австралії – це база даних, яка описує місцеві рослини, тварини, гриби та інші організми країни.
Нещодавно до нього ввійшли:
- жаба Litoria ridibunda, яка сміється, а не квакає;
- нічний павук Venomius tomhardyi, названий на честь актора Тома Гарді, який грає персонажа коміксів Marvel Едді Брока та його альтер его Венома;
- райдужний морський черв'як натураліста й автора численних документальних фільмів про природу Девіда Аттенборо Marphysa davidattenboroughi;
- сумчастий ссавець Planigale tealei, схожа на землерийку, що живе на глинистому ґрунті;
- піщана ящірка-привид Ctenophorus tjakalpa;
- оксамитовий черв'як із синіми кільцями Planipapillus absonus;
- бичок-креветка острова Леді-Елліот Tomiyamichthys elliotensis;
- пурпурно-квітучий чагарник Eremophila saxatilis.
"Багато людей можуть бути шоковані, дізнавшись, що 70% наших місцевих видів залишаються безіменними та прихованими для науки.
Австралія є світовим центром біорізноманіття з більш ніж 150 тисяч місцевих видів, але таксономісти (фахівці, які класифікують види) щодня називають близько двох нових для науки видів", – сказала міністерка навколишнього середовища і водних ресурсів Австралії Таня Пліберсек.
Багато з нещодавно описаних видів є безхребетними. За словами професора екології дикої природи та природоохоронної науки в Університеті Дікіна Юена Рітчі, саме вони складають переважну більшість тварин Австралії.
На цьому дослідження не закінчуються. Наразі планується проєкт з вивчення жаби Litoria ridibunda, 120 видів роду рослин Lepidosperma (осоки), родини павуків-колопрядів та ракоподібних.
Нагадаємо, науковці виявили новий вид рослиноїдної риби із сімейства піраній. Їхня кругла форма та чорна змогу на боці нагадала дослідникам Око Саурона із "Володаря перснів" Джона Толкіна.