Близько 70% видів тварин Австралії досі не відомі для науки: за рік вчені відкрили 750 нових

В Австралії вчені задокументували 750 нових видів. Серед них – павук, названий на честь кіногероя Marvel Венома, та жаба, яка сміється, а не квакає.

На цьому науковці не збираються зупинятися, адже близько 70% видів в Австралії залишаються невідомими для науки, повідомляє The Guardian,

Національний список видів Австралії – це база даних, яка описує місцеві рослини, тварини, гриби та інші організми країни.

Нещодавно до нього ввійшли:

Морський черв'як Marphysa davidattenboroughi

Leon Altoff/Marine Research Group of the Field Naturalists Club of Victoria