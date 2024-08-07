Вчені прикріпили камери до морських левів, щоб дослідити дно океану: що вони зняли

Австралійські дослідники прикріпили відеокамери на спини вісьмох самок морських левів, аби нанести на карту раніше не бачені середовища існування тварин. Очікується, що це сприятиме збереженню виду, який перебуває під загрозою знищення.

Процес залучення тварин до дослідження отримав схвалення Комітету з етики тварин Університету Аделаїди та державних органів Австралії, які відповідають за добробут тварин і довкілля, повідомляє The Washington Post.

Для вивчення дна океану поблизу південного узбережжя Австралії вчені обрали крихітні легкі камери.

Вусатими "операторами" стали здорові самки австралійських морських левів, які проживали осторонь колоній. Такий вибір пояснили бажанням мінімізувати шкоду для тварин.

За словами провідного автора дослідження Натана Ангелакіса, використання самок морських левів мало дві переваги: ​​вони особливо важливі для виживання виду, оскільки піклуються про своє потомство, і зрештою обов’язково повернуться на сушу, щоб вигодувати дитинчат.

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Науковці ввели обраним ссавцям седативні засоби, аби перевірили стан їхнього здоров’я, а згодом прикріпили до хутра морських левів невеликі камери на латках з неопрену – різновиду синтетичного каучуку.

Самиць відпустили на волю, а за їхнім пересуванням спостерігали за допомогою GPS. Після 2-10 днів плавання морські леви повернулися на сушу, що дало змогу вченим повернути свої камери.

На пристроях вони виявили 89 годин запису в денний час, який був придатний до використання. Під час пересування океаном "оператори" зафіксували морське дно на глибині від 5 до 110 метрів. Тварини зняли на відео близько 560 кілометрів місць проживання морських левів.

"Цей підхід дозволяє нам побачити, як захопливо тварини та їхня поведінка безпосередньо взаємодіють із середовищем існування", – сказала дослідниця морської поведінки Кеті Данклі з Кембриджського університету, яка не брала участі в дослідженні.

Записи лягли в основу дослідження, опублікованого в Frontiers in Marine Science. У ньому автори створити карти незнайомих середовищ існування морських левів.

Крім цінних для картографії місць, камери зафіксували, як морські леви перекидаються через каміння, щоб зловити восьминога, та впевнено пересуваються крізь туманні води.

Зазвичай з цією метою вчені використовують керовані підводні апарати, але вони значно дорожчі для використання і працюють за певних погодних умов та лише у визначених місцевостях.

Однак австралійські морські леви мають перевагу ще й у швидкості запису кадрів важкодоступних територій морського дна. Також тварин менше турбує негода.

Автори дослідження вважають, що нові відкриті ділянки океану, в яких проживають морські леви, надають новий спосіб зрозуміти їхню екологічну цінність. Адже тварини, на думку науковців, для оцінки придатності територій для проживання, ймовірно, враховують чинники, яких науковці можуть не брати до уваги.

Водночас Натан Ангелакіс звернув увагу на обмежені результати дослідження, адже морські леви можуть вибірково надавати перевагу окремим ділянкам океану й ігнорувати інші.

Окрім даних з відео, дослідники також врахували інформацію з GPS, довгострокові океанографічні дані та моделі машинного навчання, щоб передбачити середовища існування морських левів в інших частинах континентального шельфу, навіть у тих районах, куди "оператори" не плавали.

Автори дослідження сподіваються, що ці знання сприятимуть зусиллям зі збереження популяції австралійських морських левів, яких Міжнародний союз охорони природи вніс до переліку тих, що перебувають під загрозою зникнення.

Нанесені на карту ділянки проживання тварин у майбутньому допоможуть прийняти рішення про захист окремих територій для збереження виду.

Раніше українські полярники показали кадри переслідування їхнього човна морських леопардом.