Українські полярники показали, як їх переслідував морський леопард

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадский" показали, як під час нещодавнього виходу в океан морський леопард буквально наздоганяв їхній човен.

Відео "переслідування" опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

"Звісно, така увага тварини цікава, але не надто приємна.

Морський леопард має гострі зуби, дуже швидко пересувається у воді (до 40 км/год) і вважається одним з головних хижаків Антарктики. Він харчується не тільки крилем чи рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями. Тож цілком може догнати та прогризти човен", – написали вчені.

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За їхніми словами, довжина морського леопарда становить 3-4 метри, а вага – 300-400 кілограмів.

"Коли полярники зрозуміли, що отримали неочікуваного супровідника, одразу згорнули роботу в океані й повернулися до станції. Бо найпевніше леопард сприйняв появу транспорту як вторгнення на свою територію та вирішив прогнати "чужинця". Тому переслідував його аж доки човен не причалив до острова", – розповідають полярники.

Науковці нерідко бачать морських леопардів у районі "Вернадського", особливо часто вони припливають до острова Галіндез наприкінці антарктичного літа.

"У цей час вони починають полювати близько до берегів, де живуть колонії пінгвінів, очікуючи у воді недосвідчених малят. Після вдалого полювання, як і інші представники родини Тюленевих, люблять відпочивати на крижинах", – кажуть у НАНЦ.

Через потепління акваторія навколо острова Галіндез в останні роки майже не замерзає, а тому пінгвіни не мають потреби мігрувати далеко на північ – вони можуть затримуватися в районі "Вернадського" на весь рік. Через це на зиму поруч з полярниками можуть залишатися й леопарди, які харчуються пінгвінами.

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