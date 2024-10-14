У музеї зоології в Кембриджі експонати "заговорять" з відвідувачами: допоміг ШІ

У Музеї зоології Кембриджського університету відтепер можна буде "поспілкуватися" з скелетами тварин за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Завдяки технології "заговорять" 13 видів, зокрема птах додо, нарвал, фінвал, червона панда та тарган. Виставка відкриється 15 жовтня, пише The Guardian.

"Оснащені індивідуальностями та акцентами, мертві істоти та моделі можуть спілкуватися голосом або текстовими повідомленнями через мобільні телефони відвідувачів.

Технологія дозволяє тваринам описати час, проведений на Землі, і проблеми, з якими вони зіткнулися, в надії подолати апатію до кризи біорізноманіття", – зазначають у виданні.

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Проєкт розробила компанія Nature Perspectives, яка створює моделі ШІ, щоб допомогти зміцнити зв’язок між людьми та світом природи.

Для кожного експоната ШІ отримує конкретні відомості про те, де мешкав зразок, його природне середовище та як він потрапив до колекції, а також усю доступну інформацію про види, які він представляє.

Експонатів "навчили" змінювати свій тон і мову відповідно до віку людини, з якою вони розмовляють. Така опція доступна більш ніж 20 мовами.

"Частиною експерименту є перевірка того, чи змінять люди ставлення до тварин, якщо ми дамо їм власний голос. Чи можемо ми змінити суспільне сприйняття, наприклад, таргана, давши йому голос?" – сказав Джек Ешбі, помічник директора музею.

Він сподівається, що завдяки "живим розмовам" з експонатами відвідувачі дізнаються про них більше інформації, ніж можна помістити на стендах.

"Коли ви розмовляєте з цими тваринами, вони дійсно здаються особистостями – це дуже дивний досвід.

Я почав із запитань на зразок: "Де ти жив?" і "Як ти помер?", але закінчилося набагато більш людськими запитаннями", – розповів співробітник музею.

Наприклад, коли нелітаючого вимерлого птаха додо запитали, чим він харчувався, той "описав" свій маврикійський раціон, який складається з фруктів, насіння та випадкових дрібних безхребетних. Також він "пояснив", що його сильний вигнутий дзьоб ідеально підходить для розколювання жорстких фруктів.

Експонат, оснащений штучним інтелектом, також озвучує інформацію щодо того, чи варто людям намагатися повернути вид за допомогою клонування.

"Навіть із передовими технологіями для повернення додо знадобиться не лише наша ДНК, але й делікатна екосистема Маврикія, яка підтримує наш вид.

Це гостре нагадування про те, що справжня сутність будь-якого життя виходить за межі генетичного коду – воно складно вплетене в його природне середовище існування", – "інформує" експонат.

Щоб почати розмову з експонатом, відвідувачі скануватимуть своїми телефонами QR-код, розташований біля тварини.