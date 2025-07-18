Унікальні кадри: дослідники вперше за 6 років сфотографували дитинчат зникаючого снігового барса

Дитинчата перебували у лігві, поки їхня мати бродила неподалік

Дослідники вперше за шість років сфотографували дитинчат снігового барса – тварини, яка перебуває на межі зникнення.

Унікальні кадри зробили у Монголії, пише New Scientist.

Дослідники зі Snow Leopard Trust провели експедиції у червні та липні 2025 року. Знайти лігво їм вдалося завдяки GPS-нашийникам, які раніше вдягнули на 20 дорослих самок снігових барсів.

Та в пошуках дитинчат науковцям все ж довелося обстежити площу до 60 тисяч метрів квадратних.

"Лігва знаходяться у вузьких тріщинах або печерах. У нас був лише один шанс. Якби мати [дитинчат] повернулася до того, як ми знайшли лігво, нам довелося б припинити пошуки", – пояснив дослідник Ор'ян Йоханссон.

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Перші пів року життя дитинчата снігового барса не покидають лігво SLCF-Mongolia_Snow Leopard Trust

Впродовж перших пів року життя дитинчата снігового барса не пересуваються з матерями. І саме цей етап їхнього життя дослідники хочуть вивчити докладніше.

"Відвідуючи барлоги, дослідники можуть зібрати дані, які інакше неможливо отримати. Вся ця інформація покращує наше розуміння екології снігового барса та допомагає нам приймати обґрунтовані рішення щодо його збереження", – зазначив науковець.

Снігові барси перебувають під загрозою зникнення з 1972 року – через браконьєрство та зменшення ареалу їхнього розселення.

За оцінками Міжнародного Союзу охорони природи, у дикій природі залишилося від 3920 до 6390 особин. Вони живуть у високогірній місцевості Центральної Азії на території площею 2 мільйони квадратних кілометрів, що охоплює 12 країн, включаючи Китай, Індію, Киргизстан.

Нагадаємо, раніше в Індії померла найстаріша в Азії слониха Ватсала, якій було понад 100 років – майже вдвічі більше за середню тривалість життя азійських слонів.