Померла найстаріша слониха Азії на ім'я Ватсала – їй було понад 100 років

В Індії померла найстаріша в Азії слониха Ватсала, якій було понад 100 років – майже вдвічі більше за середню тривалість життя азійських слонів.

Тварина пішла з життя у заповіднику Пана, що в центральному індійському штаті Мадг’я-Прадеш, повідомляє The Times of India.

Ватсала народилася на початку ХХ століття в південному штаті Керала, у лісовому регіоні Ніламбур.

У юності слониху використовували як тяглову силу для перевезення лісоматеріалів, як було заведено в деяких громадах.

У 1972 році тварину перевезли до Мадг’я-Прадеш, а з 1993-го вона жила в заповіднику для тигрів Пана. Там її лагідно називали "Даді" – "бабуся" мовою гінді.

РЕКЛАМА:

Ватсала не мала потомства, але підтримувала інших слоних під час пологів і стала названою "матір’ю" для багатьох дитинчат.

Життя Ватсали було нелегким. У 2003 та 2008 роках слониха пережила дві жорстокі спроби спарювання з боку самця Рам Бахадура. Внаслідок атаки тварина отримала травму кишківника: їй наклали понад 200 швів, і відновлення тривало 9 місяців.

Протягом трьох десятиліть Ватсалою опікувався її махаут ("доглядач слона") Манірам Гонд. За його словами, тварина завжди була дуже терпляча і лагідна.

В останні роки життя Ватсала мала проблеми з травленням і пересуванням. Їй допомагали ходити, годували з рук рідкою кашею. Навіть втративши зір, слониха впізнавала голос свого доглядача, піднімала хобот, коли він вимовляв її ім’я.

8 липня Ватсала впала біля лісового каналу і не змогла підвестися. Тварині терміново надали ветеринарну допомогу, але вона померла. Її кремували в самому заповіднику.

Головний міністр штату Мадг’я-Прадеш Мохан Ядав висловив свій жаль з приводу смерті тварини на сторінці в Х.

"Сторічна подорож Ватсали дійшла свого кінця… Вона була не просто слонихою – вона була мовчазною берегинею наших лісів, подругою поколінь і символом радості штату Мадг’я-Прадеш.

Ця улюблена мешканка заповідника носила в очах океан переживань і випромінювала глибину душі. Вона очолювала табір слонів і, як бабуся, з любов’ю доглядала слоненят. Її більше немає серед нас, але спогади житимуть вічно в нашій землі й серцях", – написав міністр.

У дикій природі азійські слони зазвичай живуть до 60 років, а в умовах заповідників можуть доживати й до 80. Вік Ватсали винятковий, хоча через брак документів із раннього життя її не змогли офіційно внести до Книги рекордів Гіннеса.

Нині в Індії мешкає більш ніж 27 тисяч диких слонів (понад половина світової популяції), але через вирубку лісів, зменшення природного середовища і втручання людей тварини перебувають під загрозою.

Більше цікавих фактів про різні види слонів можна дізнатися з нашого тесту.