Дослідники виявили в породі найдавніших живих мікробів: їхній вік – близько 2 мільярдів років

У розломі магматичної породи з Південної Африки на глибині 15 метрів вчені виявили колонію мікробів, яка мешкала там протягом останніх 2 мільярдів років.

Це найдавніше життя, яке коли-небудь виявляли в подібних умовах.

Результати дослідження вчених Міжнародної континентальної програми наукового буріння (International Continental Scientific Drilling Program) опубліковані в Microbial Ecology, інформує Popular Science.

Зразки порід дістали на території Африки Йохей Сузукі та ін. Щілини в породах, в яких знайшли бактерії Йохей Сузукі та ін.

У ході роботи вчені з Департаменту наук про Землю Токійського університету (Японія) провели три типи дослідження – електронну та флуоресцентну мікроскопію й інфрачервону спектроскопію.

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Після аналізу ДНК знайдених клітин науковці виявили, що мікроби досі живі і перебувають у рідному для себе середовищі. Це допомогло довести, що колонії бактерій в породі існували давно, а не були наслідком випадкового забруднення.

"Ми не знали, чи придатні для життя камені віком 2 мільярди років. Досі найдавнішим геологічним шаром, у якому були знайдені живі мікроорганізми, було відкладення під дном океану віком 100 мільйонів років, тому це дуже захоплююче відкриття", – сказав Йохей Сузукі, провідний автор дослідження та доцент Вищої школи науки Токійського університету.

Науковці вважають, що тривалому існуванню організмів сприяло особливе середовище. У породах колонії бактерій були щільно закритими глинистими мінералами.

Зразки порід вибурили з території Бешвельдського магматичного комплексу. Там мільярди років тому вулканічна магма поступово охолоджувалася під поверхнею Землі.

Такі умови забезпечили стабільність для мікробного життя, яке розвивалося надзвичайно повільно, порівняно з еволюційними змінами.

Дослідники планують вивчити зразки колоній для того, аби зрозуміти, яким було життя на планеті за мільярди років до появи людей.

Крім того, це може допомогти у пошуках життя на Марсі.

"Марсохід NASA Perseverance зараз має повернути каміння, вік якого подібний до тих, які ми використовували в цьому дослідженні.

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Виявлення мікробного життя у зразках із Землі викликає у мене захоплення тим, що ми можемо зараз знайти у зразках із Марса", – говорить Йохен Сузукі.

Раніше науковці вперше в історії дістали з дна океану суцільний шматок осадових порід мантії Землі. Його вивчення може допомогти зрозуміти процес зародження та переміщення магми.

Також отримані завдяки цьому зразку дані доповнять знання про зародження живих організмів на поверхні Землі.