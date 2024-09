Супербактерії можуть вбити 39 мільйонів людей: вчені назвали причину загрози

Стійкість бактерій до антибіотиків здатна прямо або опосередковано стати причиною смерті понад 39 мільйонів людей до 2050 року, прогнозують автори глобального аналізу.

Найбільший ризик мають люди похилого віку, йдеться в дослідженні Global Research on Antimicrobial Resistance (Gram) Project, опублікованому в науковому журналі The Lancet, пише The Guardian.

У ході роботи понад 500 науковців з установ по всьому світу проаналізували дані про зв’язок між смертністю та стійкістю бактерій до антибіотиків між 1990 та 2022 роками.

Вони виявили, що за цей час відбулося "значне" зниження смертності через бактеріальні захворювання серед дітей до 5 років. Якщо в 1990 році бактерії були причиною смерті 488 тисяч дітей, то в 2022 році їхня кількість знизилася до 193 тисяч. Очікується, що до 2050 року ця чисельність зменшиться ще вдвічі.

Науковці стверджують, що таких показників вдалося досягти завдяки покращенню вакцинації та гігієни. Натомість усе більше дитячих смертей спричиняють стійкі до ліків бактерії.

Загальні прогнози попереджають, що антибіотикорезистентність серед усіх груп населення збільшиться, особливо серед людей, вік яких перевищує 70 років.

За останні три десятиліття літні люди на 80% частіше помирали через стійкість антибіотиків. До 2050 року їхня кількість зросте на 146% і досягне 1,3 мільйона осіб.

"Це епохальне дослідження підтверджує, що світ зіткнувся з надзвичайною ситуацією з використанням антибіотиків, яка призведе до жахливих людських втрат для сімей і громад у всьому світі", – сказала The Reuters Дам Саллі Дейвіс, спеціальна посланниця з питань резистентності до антимікробних препаратів у Великій Британії та членкиня Міжвідомчої координаційної групи ООН.

Доктор Томіслав Мештрович, доцент Північного університету в Хорватії, сказав, що ця тенденція відображає швидке старіння населення та більшу вразливість людей похилого віку до інфекцій.

Згідно з прогнозами авторів дослідження, загальне збільшення смертей, прямо чи опосередковано пов’язаних зі стійкістю до антибіотиків, буде навантажувати національні системи охорони здоров’я.

Крім того, це також збільшить щорічні втрати валового внутрішнього продукту від 1 до 3,4 трильйона доларів до 2030 року.

"Протимікробні препарати є одним із наріжних каменів сучасної охорони здоров’я, і підвищення резистентності до них є основною причиною для занепокоєння.

Ці висновки підкреслюють, що антимікробна резистентність є значною глобальною загрозою здоров’ю протягом десятиліть. І вона все більше зростає", – сказав співавтор дослідження, доктор Мохсен Нагаві з Інституту показників та оцінки здоров’я (США),

Вчені припускають, що найбільша кількість смертей у майбутньому сколихне країни Азії, зокрема Індію, Пакистан і Бангладеш, а також Африку південніше Сахари.

Очікується, що результати дослідження обговорюватимуть у вересні 2024 року в Нью-Йорку (США) під час Генеральної асамблеї ООН.

Нагадаємо, у водах Північного Льодовитого океану вчені знайшли актинобактерії, які можуть стати основою для створення нових антибіотиків.