Найменші із тих, які існували: у Німеччині виявили новий вид людиноподібних мавп

У німецькій Баварії знайшли новий вид крихітних мавп – Buronias manfredschmidi. Цей вид є значно меншим за будь-яких людиноподібних мавп, яких раніше вивчали палеонтологи.

За оцінками науковців, крихітна істота важила приблизно 10 кілограмів, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Plos One, інформує The Guardian.

Відкритий вид – стародавній гомінід, якого вважають частиною родини предків сучасної людини, горил і шимпанзе. Незвичним його робить саме крихітний розмір.

Дослідники вивчили часткові залишки двох зубів та однієї колінної чашечки, розмір і форма яких вказують на те, що істота вправно лазила по деревах. Також тонка емаль і легкі потертості на зубах свідчать про плодоїдність мавпи.

Знайдені зуби показали, що мавпа харчувалася плодами M. Böhme та інші

Крім того, науковців здивував той факт, що крихітна мавпа ділила середовище існування з іншим набагато більшим видом, останки якого раніше також знаходили у Баварії, – Danuvius guggenmosi.

Подібного співіснування раніше не виявляли в Європі епохи Міоцену (від 23 мільйонів до 2,6 мільйона років тому).

Однак автори дослідження припускають, що популяції могли проживати на одній території через відмінності у способі життя, подібно до сучасних гібонів та орангутанів на островах Борнео та Суматра.

Мавпи більшого виду Danuvius guggenmosi відрізнялися не тільки розмірами, а й раціоном, адже були всеїдними. Деякі науковці вважають, що вони більш примітивними двоногими, про що свідчить особливість суглобів.

Дослідники не мають однозначної відповіді щодо того, чому Buronias manfredschmidi були настільки меншим від інших гомінідів. За однією з версій, істоти відрізнялися розмірами, аби зайняти свою екологічну нішу, відмінну від своїх більших родичів. Або ж вони були представниками більш давньої версії людиноподібних мавп.

"Непросто сказати, чому сьогодні немає малих гомінідів. В еволюційних лініях ви зазвичай починаєте з малого і стаєте більшими, а коли стаєте більшими, уже не повертаєтеся назад", – прокоментувала очільниця дослідження, палеонтологиня з Університету Тюбінгена Мадлен Бьюме.

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