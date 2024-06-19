В Іспанії знайшли найстаріше у світі вино, що збереглося у рідкому стані

В Іспанії, в місті Кармона, виявили найстаріше вино у світі, яке збереглося в рідкому стані. Рідина червоно-коричневого кольору пролежала в недоторканій римській гробниці понад 2000 років.

Експерти з Університету Кордови підтвердили, що рідина всередині урни – це дійсно вино, передає The Guardian.

Гробницю випадково виявили п’ять років тому, коли родина робила ремонт у своєму будинку в Кармоні. Під час робіт сімʼя натрапила на затоплену гробницю, яка була вирубана в скелі. Це дозволило їй залишатися недоторканою протягом століть.

Гробниця містила вісім поховальних ніш, у яких зберігалися урни з кремованими останками. Дві урни мали написи з іменами померлих: Гіспана і Сенісій.

Ніші у римській гробниці Фото: Journal of Archaeological Science: Reports

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Минулого року дослідники вже знайшли в цій гробниці кришталеву пляшку з 2000-річним римським парфумом з ароматом пачулі.

Тепер в одній з урн виявили рідину. Після аналізу з'ясувалося, що це стародавнє вино, яке за своїми характеристиками схоже на сучасні вина з Андалузії.

Урна, у якій знаходилося вино Фото: Journal of Archaeological Science: Reports

Крім вина, урна також містила кремовані кістки чоловіка, золоту каблучку з двоголовим Янусом і металеві ніжки від ліжка, на якому була кремована людина.

Після того, як вчені встановили, що близько п’яти літрів червоної рідини в скляній колбі всередині урни з’явилися не через конденсацію чи затоплення, вони приступили до аналізу. Тести показали, що рідина має pH 7,5 – близький до води – і містить хімічні елементи, характерні для вина.

Вхід до гробниці, у якій виявили вино Фото: Journal of Archaeological Science: Reports

"Ми шукали біомаркери, які однозначно вказують на певну речовину. У цьому випадку ми шукали поліфеноли, характерні для вина, – і ми знайшли сім винних поліфенолів. Ми порівняли ці поліфеноли з винами з цієї частини Андалузії – і вони збіглися. Це підтвердило, що рідина – дійсно вино. Наступним завданням було встановити, чи це біле вино, чи червоне.

Відсутність сирингинової кислоти, яка утворюється під час розпаду основного пігменту червоних вин, чітко вказувала, що виявлена рідена – це біле вино", – розповів хімік Хосе Рафаель Руїс Арребола.

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