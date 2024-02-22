Усі розділи
Підтримати УП

У США зустрілися найвища і найнижча люди світу

Ірина Бура — 22 лютого, 15:16
Це друга зустріч Султана Кесена з Туреччини та Йоті Амге з Індії
Getty Images

Найвища і найнижча люди світу поснідали разом у Каліфорнії (США). Різниця у їхньому зрості становить понад 1,8 метра.

Це була друга зустріч Султана Кесена з Туреччини та Йоті Амге з Індії. Вперше вони бачили один одного шість років тому – на фотосесії в Єгипті, пише Іndependent.

41-річний Султан Кесен, який є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як найвищий чоловік на Землі, має зріст 251 сантиметр. А 30-річна Йоті Амге має зріст 62,8 сантиметра і важить лише 5,4 кілограма.

На одному із зображень Амге лише трохи вища за черевик Кесена.

Амге лише трохи вища за черевик Кесена
Амге лише трохи вища за черевик Кесена
Getty Images

Рекордсмени приїхали до Лос-Анджелеса на запрошення неназваного американського продюсера, який планував зняти їхню зустріч.

Під час своєї першої зустрічі Кесен і Амге позували біля Великого Сфінкса в Гізі. Сфінкс також є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса – він офіційно є найбільшою монолітною скульптурою світу.

Перша зустріч рекордсменів у 2018 році – на фотосесії в Єгипті
Перша зустріч рекордсменів у 2018 році – на фотосесії в Єгипті
Getty Images

Кесен офіційно став найвищою людиною у світі у 2009 році. На той час він був першою людиною за останні 20 років, зріст якої перевищив 251 сантиметр. Він також “побив” рекорд з найбільшої у світі руки.

Надвеликі розміри чоловіка є наслідком захворювання – гіпофізарного гігантизму. Ця недуга змушує кістки та частини тіла людини рости набагато швидше норми.

До 10 років Кесен не відрізнявся від однолітків, а далі почав бурхливо рости.

Раніше чоловік розповідав представниками Книги рекордів Гіннеса про те, як це – бути таким високим. Серед переваг він назвав можливість допомагати матері замінювати лампочки чи розвішувати штори. Недоліком чоловік вважає неможливість підібрати одяг чи взуття свого розміру і поміститися в автомобіль звичайного розміру.

30-річна Амге отримала титул найнижчої жінки світу у 2011 році. Її мініатюрний зріст є наслідком форми карликовості під назвою “ахондроплазія”.

У 2014 році вона стала найнижчою актрисою у світі, зігравши роль Ма Петіт в "Американській історії жахів".

Читайте також :
Наймолодший українець з найбільшою кількістю дипломів – у Києві зареєстрували рекорд


Реклама:

Головне сьогодні