У США зустрілися найвища і найнижча люди світу

Це друга зустріч Султана Кесена з Туреччини та Йоті Амге з Індії

Найвища і найнижча люди світу поснідали разом у Каліфорнії (США). Різниця у їхньому зрості становить понад 1,8 метра.

Це була друга зустріч Султана Кесена з Туреччини та Йоті Амге з Індії. Вперше вони бачили один одного шість років тому – на фотосесії в Єгипті, пише Іndependent.

41-річний Султан Кесен, який є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як найвищий чоловік на Землі, має зріст 251 сантиметр. А 30-річна Йоті Амге має зріст 62,8 сантиметра і важить лише 5,4 кілограма.

На одному із зображень Амге лише трохи вища за черевик Кесена.

Амге лише трохи вища за черевик Кесена Getty Images

Рекордсмени приїхали до Лос-Анджелеса на запрошення неназваного американського продюсера, який планував зняти їхню зустріч.

Під час своєї першої зустрічі Кесен і Амге позували біля Великого Сфінкса в Гізі. Сфінкс також є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса – він офіційно є найбільшою монолітною скульптурою світу.

Перша зустріч рекордсменів у 2018 році – на фотосесії в Єгипті Getty Images

Кесен офіційно став найвищою людиною у світі у 2009 році. На той час він був першою людиною за останні 20 років, зріст якої перевищив 251 сантиметр. Він також “побив” рекорд з найбільшої у світі руки.

Надвеликі розміри чоловіка є наслідком захворювання – гіпофізарного гігантизму. Ця недуга змушує кістки та частини тіла людини рости набагато швидше норми.

До 10 років Кесен не відрізнявся від однолітків, а далі почав бурхливо рости.

Раніше чоловік розповідав представниками Книги рекордів Гіннеса про те, як це – бути таким високим. Серед переваг він назвав можливість допомагати матері замінювати лампочки чи розвішувати штори. Недоліком чоловік вважає неможливість підібрати одяг чи взуття свого розміру і поміститися в автомобіль звичайного розміру.

30-річна Амге отримала титул найнижчої жінки світу у 2011 році. Її мініатюрний зріст є наслідком форми карликовості під назвою “ахондроплазія”.

У 2014 році вона стала найнижчою актрисою у світі, зігравши роль Ма Петіт в "Американській історії жахів".

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