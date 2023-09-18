Наймолодший українець з найбільшою кількістю дипломів – у Києві зареєстрували рекорд

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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18 вересня 2023

У Києві зареєстрували національний рекорд в номінації "Наймолодший українець, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні". 

Рекордсменом став 24-річний Євгеній Нотевський, повідомляє керівниця реєстру рекордів України Лана Вєтрова. 

Протягом вересня 2016 року - грудня 2022-го Євгеній закінчив навчання в п’яти вищих навчальних закладах.  

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Він здобув освіту за фахом економіка, право, магістр менеджменту, магістр державного управління та місцевого самоврядування і магістр харчових технологій. 

Рекордсмен Євгеній Нотевський. Фото: Лана Вєтрова

"4 із 5 отриманих дипломів рекордсмена про вищу освіту – із відзнакою", –  пише Лана Вєтрова. 

Наразі Євгеній навчається на 2 курсі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, де здобуває третій освітній рівень (PhD) за спеціальністю "Менеджмент". 

Під час навчання хлопець ставав лауреатом: 

  • у 2019 році – іменної академічної стипендії Президента України; 
  • у тому ж році – премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України; 
  • у 2020 році – іменної академічної стипендії Верховної Ради України.

Хлопець очолює Волонтерський штаб у Миколаївській області.

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У коментарі "УП. Життя" Лана Вєтрова розповіла, що Євгеній родом з Первомайська, що на Миколаївщині. 

"Це вже другий рекорд, який ми зареєстрували за участі Євгенія. На День незалежності України в цьому році громадська організація, яку він очолює, сплела маскувальну сітку, яка стала рекордною за площею – вона огорнула весь Майдан", – розповіла Вєтрова.

Вона додала, що нині реєструють все більше рекордів, пов’язаних зі здобуттям молоддю освіти.   

"У нас вибудовується тенденція серед молоді на здобуття якісної вищої освіти. Зокрема, в ній є рекордсмен, яки здобуває п’ять вищих освіт одночасно, Євгеній закінчував університету послідовно", – каже керівниця нацреєстру рекордів. 

Раніше ми повідомляли, що 75-річний шлюб подружжя з Київщини визнали найдовшим в Україні.

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