Інститут нацпам’яті: Назви двох філій "УЗ" містять символіку російської імперської політики

В Українському інституті національної пам'яті заявили, що назви двох регіональних філій "Укрзалізниці" містять символіку російської імперської політики.

Подальше їхнє використання є пропагандою, зазначено у висновку відомства.

Йдеться про філії "Південно-Західна залізниця" та "Південна залізниця". Перша розташована переважно на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, Чернігівщині, Хмельниччині та частково в районах Сумської, Рівненської, Чернівецької, Черкаської, Полтавської й Тернопільської областей. Друга – на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та в окремих районах Чернігівської та Луганської областей.

В УІНП зауважують, що назва "Південно-Західної залізниці", заснованої у 1870 році, є калькою з російської назви "Юго-Западная железная дорога", що походить від назви "Юго-Западного края России". Регіони обслуговування філії розташовуються на південний захід від тодішньої столиці Російської імперії – Санкт-Петербурга.

Водночас назва філії "Південна залізниця" успадкована з радянських часів. Регіони, а яких вона розташована, локалізовані на півдні від Москви – столиці колишнього СРСР.

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У відомстві наголосили, що обидва найменування є "історико-географічним атавізмом, що не відповідає сучасному адміністративно-територіальному поділу України".

"Таким чином, чинні назви вказаних філій пов’язані з реалізацією російської імперської політики й дотепер відображають реалії адміністративно-територіального поділу колишньої Російської імперії та увічнюють бездержавне колоніальне становище України в її складі", – зазначили в УІНП.

У відомстві наголосили, що подальше функціонування цих назв є пропагандою російської імперської політики.

Нагадаємо, ще у березні 2023 року в "Дії" обирали нові назви для "Південно-Західної" та "Південної" залізниць. Їх мали перейменувати на "Центральну" та "Харківську" відповідно. Однак поки цього не сталося.