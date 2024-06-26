Збереження 1,2% планети може врятувати від вимирання тисячі видів тварин і рослин – вчені

Тисячі видів тварин і рослин можна врятувати від вимирання

Вчені визначили 16 825 ділянок на планеті (це становить 1,2% поверхні Землі), які потребують термінового захисту протягом наступних п'яти років, щоб запобігти зникненню тисяч видів тварин і рослин.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Science, пише The Guardian.

Більшість ділянок, які потребують захисту, розташовані в тропіках, але також до переліку потрапили луки, помірні широколистяні ліси та тундра.

«Це не про те, щоб зберегти все, що нам потрібно для відновлення природи на Землі. Це про те, як запобігти найближчим вимиранням», – каже провідний автор дослідження Ерік Дінерстін.

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Вчені наголошують: крім розширення природоохоронних територій, для боротьби зі зникненням видів та задля збереження екосистем, життєво необхідних для людства, потрібні й інші заходи.

Дослідники закликають уряди та організації з охорони природи негайно вжити заходів для захисту 16 825 ділянок, щоб запобігти незворотній втраті біологічного різноманіття нашої планети.

За оцінками дослідників, захист цих ділянок коштуватиме від 29 до 46 мільярдів доларів. Загальна площа цих територій становитиме 1,6 мільйона квадратних кілометрів.

Досягти їхнього захисту можна буде шляхом комбінації купівлі земель, розширення прав корінних народів на землю, а також створення природоохоронних територій на державних землях.

Раніше ми розповідали, що вчені виявили, що за останні два десятиліття по всьому світу було втрачено 78 мільйонів гектарів гірських лісів.