Дике перуанське плем'я помітили у сусідньому селі: контакти з чужинцями загрожують їхнім життям

Представники неконтактного племені, яке мешкає у тропіках Амазонії, зайшли до села сусідньої корінної групи.

Причиною цього стала вирубка лісів, повідомляють The Guardian та Associated Press.

Машко-піро – корінне ізольоване плем’я Амазонії, що живе у глибині тропічних лісів Перу. Це одна з найбільших у світі груп, що не має контактів із зовнішнім світом.

Навіть проста застуда може виявитися смертельною для представників машко-піро, оскільки вони не мають імунітету до поширених захворювань.

Наразі місцева лісозаготівельна компанія Maderera Canales Tahuamanu будує міст, який може полегшити стороннім доступ до території племені.

Голова сусідньої корінної групи ]не (Yine) Енріке Аньєс, заявив, що членів машко-піро бачили поблизу їхнього села Нуева-Океанія.

"Це дуже тривожно. Вони в небезпеці", – зазначив Аньєс.

Він повідомив, що поблизу Нуева-Океанія важка техніка прокладає шляхи через ліс та річку на територію проживання машко-піро. Село розташоване в ключовій точці доступу до земель племені, що робить його одним з небагатьох місць, де іноді бачать його представників.

Річка Тауаману є ключовим транспортним шляхом у цій частині Амазонії. Зведення мосту забезпечить цілорічний доступ вантажівок, що може прискорити вирубку лісів.

У 2024 році організація Survival International, яка захищає права корінних народів, вже фіксувала машко-піро поблизу лісозаготівельних зон. Вона попереджає, що нові контакти можуть підвищити ризик захворювань і конфліктів.

Так минулого року машко-піро вже вбили двох лісорубів, які "зазіхали" на їхні землі. Вони застрелили їх з лука.

За словами представниці Survival International Терези Майо, лісозаготівельна компанія має ліцензію уряду. Своєю діяльністю вона наражає на небезпеку як своїх працівників, так і машко-піро.

Міжнародна організація Forest Stewardship Council, яка сертифікує екологічно чисті деревні продукти, призупинила дію ліцензії Maderera Canales Tahuamanu до листопада. Однак, за даними Survival International, міст і сліди від важкої техніки свідчать про те, що лісозаготівля все ще триває.

