Непал обмежить видачу дозволів альпіністам на сходження на Еверест: хто зможе його отримати

Непал видаватиме дозволи на сходження на найвищу гору у світі Еверест лише тим альпіністам, які мають досвід підкорення принаймні однієї з гімалайських вершин заввишки 7 тисяч метрів.

Це передбачає новий законопроєкт, спрямований на підвищення безпеки альпіністів та уникнення скупчення людей, пише Reuters.

Непал, для кого туризм та альпінізм є важливими джерелами іноземних надходжень, зазнав критики через надання дозволів на сходження Евересту надто великій кількості альпіністів, зокрема недосвідчених.

Це часто призводить до довгих черг альпіністів у "зоні смерті" – ділянці безпосередньо під вершиною, де рівень кисню є недостатнім для виживання.

Такі черги вважають однією з основних причин смертей на Евересті. У 2023 році щонайменше 12 альпіністів загинули на схилах гори, ще п'ятеро зникли безвісти. Минулого року загинули 8 альпіністів.

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Згідно з новим законопроєктом, дозвіл на сходження на Еверест видаватимуть лише після того, як альпініст надасть докази підкорення хоча б однієї непальської вершини висотою 7 тисяч метрів.

Крім того, відтепер лідер місцевої команди (сардар) та висотний гід, який супроводжує альпіністів, обов'язково повинні бути громадянами Непалу.

Міжнародні експедиційні організатори закликали враховувати успішні підйоми на будь-які вершини заввишки 7 тисяч метрів, а не лише ті, що розташовані в Гімалаях.

Організатор експедицій Лукас Фуртенбах вважає, що гірських гідів з інших країн також мають допустити до роботи на Евересті, адже таких фахівців у Непалі бракує.

"Важливо, щоб гірські провідники мали кваліфікацію IFMGA (Міжнародної федерації асоціацій гірських провідників), незалежно від того, якої вони національності. Ми також запрошуємо непальських гідів IFMGA працювати в Альпах у Європі", – зазначив Фуртенбах.

Гірський гід зі США Гаррет Медісон висловив думку, що вершина заввишки 6500 метрів у будь-якій точці світу була б кращою ідеєю.

"У Непалі дуже важко знайти прийнятну вершину висотою понад 7000 метрів", – сказав Медісон.

У Непалі є понад 400 гірських вершин, відкритих для експедицій – з них 74 мають висоту понад 7 тисяч метрів. Однак, за словами чиновників, небагато з цих вершин популярні серед альпіністів.